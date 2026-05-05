Bayern, cerca de traerle una competencia directa a Luis Díaz de 60 millones: “Se estableció contacto”

¿Peligra el puesto de 'Lucho' en Alemania? El Bayern ya se puso en contacto por un crac de 60 millones para hacerle competencia a Luis Díaz.

Bayern Múnich está encantado con Luis Díaz. No solo el entrenador Vincent Kompany lo pone casi siempre como titular, la lluvia de elogios no para de sus compañeros y directivos. Sin embargo, esto no quiere decir que el deseo no sea traerle competencia directa de 60 millones de euros.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

¡Ya se pusieron en contacto! A la hora de buscar un recambio para ‘Lucho’ Díaz en el Bayern Múnich no hay un jugador que sea extremo izquierdo natural. Se ha intentado con Serge Gnabry y Lennart Karl, pero no llegan ni a los números (más de 45 contribuciones de gol) y ni al nivel del colombiano.

Bajo la premisa de traer competencia élite para potenciar a sus jugadores como Luis Díaz, Bayern Múnich le estaría apuntando a un extremo inglés de 25 años que no solo el portal experto ‘Transfermarkt’ lo avalua en 60 millones de euros, también se dio el lujo de marcar diez goles en la Champions League 2025-26.

La competencia de 60 millones que Bayern le traería a Luis Díaz

Uno de estos dos jugadores interesa al Bayern. (Foto: Getty Images)

Seún informó el periodista Craig Hope, del diario ‘Daily Mail’, Bayern Múnich y Newcastle United ya establecieron contactos para entablar una negociación por Anthony Gordon, aunque están una etapa exploratoria. El extremo izquierdo ya le habría manifestado a Harry Kane la intención de jugar en el equipo alemán. ¿Tiembla ‘Lucho’ Díaz?

Publicidad

Los números de Anthony Gordon que impresionarían hasta Luis Díaz

Tuvo el mismo número de contribuciones de gol que partidos en la Champions League 2025-26. A pesar de que Newcastle United quedó eliminado ante FC Barcelona en octavos de final, Anthony Gordon se despidió de la Liga de Campeones con 2 asistencias, diez goles y 771 minutos en 12 partidos. Anotó un gol cada 77 minutos.

Encuesta¿Cuántos años tiene la competencia que Bayern Múnich le traería a Luis Díaz? ¿Cuántos años tiene la competencia que Bayern Múnich le traería a Luis Díaz? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen