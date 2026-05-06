Buffon, Ronaldo, Totti y ahora Griezmann: el 11 ideal de cracks que nunca ganaron la Champions

El ídolo del Atlético Madrid abandona Europa sin la Orejona. Como Griezmann, otros cracks como Buffon, Ronaldo o Totti, no pudieron con la Champions.

Se terminó la historia de Antoine Griezmann en la Champions League. La eliminación frente al Arsenal en Londres consagra un camino más que esquivo para el galo en un torneo donde estuvo cerca de arañar el título en el año 2016. No es, ni mucho menos, la primera figura a la cual le ocurre. Solo tomamos en cuenta jugadores que no volverán a disputarla.

Si miramos la historia de la competición, aparecerán centenares de nombres. Gianluigi Buffon perdió tres finales de la Champions de la mano de la Juventus ante conjuntos que, como el Real Madrid o el Barcelona, fueron los únicos capaces de quitarle el título. Se iría a París buscando un destino que no podría evitar.

En defensa, el fútbol italiano es protagonista: como lateral por derecha elegimos al mítico Lilian Thuram. En la zaga de centrales aparecen absolutos mitos como Fabio Cannavaro y Lothar Matthäus. En el lateral izquierdo, Gianluca Zambrotta, jugador de élite en tiempos de Juventus y AC Milán, surge por todo lo alto.

La mitad de la cancha es posiblemente el punto donde más nombres encontremos. Pavel Nedved se quedó a las puertas de la definición en 2003. Michael Ballack disputó dos finales con Leverkusen o Chelsea. Otros mitos como Francesco Totti llegaron, como mucho, a los cuartos de final con una Roma donde soñar con la Champions era una epopeya.

Ronaldo, una de las grandes figuras que nunca ganaron la Champions: GETTY

Junto al francés Griezmann y en ataque, colocamos a Ronaldo Nazário. Tanto en el Inter como en Barcelona o Real Madrid, se le resistió un torneo que es la única espina del “Fenómeno”. Zlatan Ibrahimovic también se quedó a las puertas de un título que no entiende de nombres. Barcelona en 2010, cuando llegó a semifinales contra Inter de Milán, su punto más cercano en cuanto a lucha por la Champions se refiere. ¿Un entrenador para este 11? De momento Diego Pablo Simeone.

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El camino de despedida de Griezmann

Orlando City le espera después de la Copa del Mundo. Por lo pronto, el Atlético de Madrid prepara una despedida para el máximo goleador de su historia. Recibirá al Celta de Vigo este fin de semana, viajará a Pamplona para jugar con Osasuna, enfrentará al Girona como local el 17 de mayo y finalmente visitará al Villarreal; lo que le queda al Principito antes de poner rumbo a la MLS.

“Agradecimiento total. Con Antoine, ojalá la gente le devuelva el esfuerzo que ha dado en estos años. Y lo de Koke ha sido de maestro. Agradecido a los jugadores porque compiten; somos los primeros que queremos ganar, pero no nos alcanza”, comentaba Diego Pablo Simeone en rueda de prensa. Por segunda vez en su carrera, el mes de julio arranca sin Griezmann.

Datos claves

Antoine Griezmann abandona el fútbol europeo para unirse al Orlando City de la MLS .

abandona el fútbol europeo para unirse al de la . El portero Gianluigi Buffon perdió tres finales de la Champions con la Juventus .

perdió de la con la . Ronaldo Nazário e Ibrahimovic son figuras históricas que nunca ganaron la Champions League.