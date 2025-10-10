El mejor arquero de la historia para Gianluigi Donnarumma: “Me daba consejos”

Gianluigi Donnarumma vive su primera temporada en un Manchester City donde Pep Guardiola y compañía festejan un fichaje estratégico donde los haya. En las últimas campañas el italiano ha sido considerado por muchos como el mejor portero de este juego en la actualidad. Cuando el ex AC Milan o PSG ha sido consultado por quien es el GOAT bajo palos, jamás ha dudado en sus reflexiones.

Tanto en 2021 como 2023, e igualmente semanas atrás tras la gala del Balón de Oro, Donnarumma apuntó de manera tajante hacia Gianluigi Buffon. En France Football le puso por encima de nombres de todo tipo: “Tenemos una verdadera amistad. Gigi no tiene envidia, e incluso cuando era el segundo portero de Italia, me daba consejos y me animaba a mejorar… Siempre lo he considerado un modelo a seguir. Admiraba su técnica y tranquilidad como portero. Algo importante para un portero es no dejarse llevar por las emociones. Cuando estaba en las categorías inferiores del Milán , solía sentarme detrás de su portería como recogepelotas”.

Como decimos, Donnarumma siempre ha sido elogiosos del ex portero de Italia. Un campeón del Mundo y total en el mundo de clubes que solo le falto por tocar la Champions League con sus guantes. En una entrevista con los medios de UEFA y France Football, el ex Milán consideró a su compatriota por encima de nombres como: Fabien Barthez, Peter Schmeichel, Dida, Jan Oblak, Hugo Lloris, Edwin Van der Sar, Petr Cech, Oliver Kahn, Thiabut Courtois, Iker Casillas, Manuel Neuer o Dino Zoff.

“Una cosa que he aprendido es cómo reaccionar ante los errores en lugar de ante los éxitos… Siempre le agradezco porque me ayuda a centrarme en mí misma y a no pensar en factores externos. Buscar ayuda no es una debilidad; al contrario, te fortalece. El rol de portero es uno de los más difíciles, pero también uno de los más hermosos. Una de mis fortalezas es mantener la concentración a pesar de algunos errores. Si piensas en ellos, estás muerto”, más reflexiones de Donnarumma en un pasado no muy lejano sobre lo que supone Buffon pata su figura.

A todas las comparaciones que le han hecho desde los 16 años con Buffon, se le suma a Donnarumma el hecho de convivir con el ex Juventus dentro de la selección de Italia. Compartieron algunas convocatorias en el final de Gigi, pero es que recordemos que este igualmente ha gozado desde hace campañas de un rol vital dentro de la propia Federación de Italia que le permite estar cerca de las nuevas camadas. Él para muchos mejor portero de la última temporada no duda sobre quien es el GOAT bajo palos.

Donnarumma, elegido por Buffon como su heredero

Buffon jamás se ha autodefinido como el mejor de todos los tiempos, pero no son pocas las voces que le ven como un perfil irrepetible en cuanto al arco se refiere. Para Gigi el GOAT es Iker Casillas, pero ve en Donnarumma tanto un talento generacional como definitivo que puede tomar su legado sin ningún tipo de problemas.

“En este momento es el más fuerte del mundo, me cuesta encontrar a alguien mejor que él. Hay momentos en los que a algunos les va mejor y a otros peor, pero le pongo por delante de Courtois, Neuer y Ter Stegen”, reflexiones de Buffon en el 2024 e incluso antes de que Donnarumma se consolidase como uno de los mejores porteros de la campaña.

