El mejor estadio del mundo para Zlatan Ibrahimovic: “Es como mi casa”

La figura de Zlatan Ibrahimovic es sinónimo de algunas de las mejores noches de fútbol europeo desde la llegada del año 2000. Un delantero irrepetible para muchos y con una colección de goles que se anotaron en algunos de los mejores estadios del planeta. El sueco jamás ha dudado sobre cuál es el feudo que más le ha marcado a lo largo de su carrera. Fue, por supuesto, en el que más partidos disputó de manera oficial. Ni Wembley ni el Camp Nou de Barcelona.

“Es como mi casa y quiero ayudar”. Eso comentaba el propio Zlatan Ibrahimovic en pleno retorno al AC Milán después de su aventura por la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que el sueco jugó tanto para Inter de Milán como para los rossoneri en un San Siro que vive los últimos años de vida antes de la remodelación que se llevará a cabo en la capital de Lombardía. El sueco no duda que se trata de un estadio especial en todos los sentidos.

“Para mí San Siro es el mejor estadio del mundo…La primera vez que llegué al Milán, me dieron la felicidad. La segunda vez que vine, me dieron amor. Quiero agradecerle a mi familia y a todas esas personas que son cercanas a mí por su paciencia”, más reflexiones que ha realizado Zlatan Ibrahimovic a lo largo de su carrera sobre el mítico estadio del norte de Italia. Hablamos de un feudo que ha visto campeonatos del mundo y donde igualmente se han disputado varias finales de la Champions League. Muchos esperan por una despedida a la altura de en la historia que este guarda.

Y es que recordemos que a pesar de toda la hemeroteca que esconden sus butacas, la realidad es que el estadio de San Siro o Giuseppe Meazza era propiedad del Ayuntamiento de Milán. Un estadio de casi 80 años y que apenas ha sufrido remodelaciones que le acerquen a algunos de los feudos más modernos de la actualidad. Durante varias temporadas tanto Inter como Milán han buscado la fórmula para salir de este campo y emprender una nueva aventura que les permita generar ingresos a partir de la tenencia de una cancha propia.

Se espera que a partir del verano del año 2027 y gracias a las negociaciones entre ambos clubes de la ciudad con el Ayuntamiento, comiencen una serie de obras donde el estadio de San Siro sea remodelado y demolido en una de sus partes. Tanto Inter como Milán ahora serán dueños del terreno donde se han disputado encuentros de primer nivel desde hace 80 años. Para 2031 y si nada se tuerce, veremos al estadio favorito de Zlatan Ibrahimovic en el viejo continente reformado. Poco a poco se termina una de las historias más importantes en cuanto a feudo se refiere en el viejo continente.

San Siro, cara de grandes victorias y derrotas para Italia

El primer campeonato obtenido por la selección nacional en 1934 no puede entenderse sin la figura de un San Siro que en aquel entonces apenas contaba con 35.000 almas en un recinto que ahora supera las 80.000. El 3 de junio de dicho año y frente a Austria, la Nazionale se clasificaba para su primera edición de la final de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA tras derrotar por la mínima a los centroeuropeos. Pero no todo han sido grandes alegrías.

Y es que si nos devolvemos al mes de noviembre el año 2017, seguramente encontremos la gran decepción del fútbol italiano en este siglo. Tras caer por la mínima en Suecia durante la ida del playoff de la clasificación europea rumbo al Mundial de Rusia 2018, Italia no podía superar al combinado que justamente defendió durante tantos años Ibrahimovic en la vuelta. Ni siquiera a las 80.000 almas de San Siro o el fervoroso ambiente generado para buscar la remontada pudo evitar el inicio de lo que muchos entienden como la actual debacle que tiene esta nación con hasta cuatro ediciones de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA en sus vitrinas. Tic-tac para el inicio de una nueva era.

