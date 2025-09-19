El mejor arquero de la historia para Iker Casillas: “Crecí con el”

Ni Thibaut Courtois, ni Peter Schmeichel, ni Petr Cech, ni Manuel Neuer, ni Oliver Kahn y tampoco Dibu Martínez. Iker Casillas siempre se ha mostrado tajante alrededor de quién es el mejor guardameta de todos los tiempos. Sus elecciones no nos llevan a un pasado muy lejano y sí a una de las hojas de vida más respetadas por todo el panorama futbolístico internacional. Para muchos supone un ícono de masas y una figura irrepetible en clubes como Parma o Juventus de Turín.

“Gianluigi Buffon es una referencia para mí. Él dice que yo soy el mejor, pero para mí, él es el mejor…Le admiro mucho porque es una persona pragmática, lúcida en todo lo que hace y en lo que dice…Buffon siempre será el mejor. Crecí con él, era el que me gustaba superar. Siempre competí para intentar ser mejor que el”, elegía Iker Casillas en un desafío junto al influencer Adri Contreras a la hora de hacer una serie de eliminaciones directas entre todos los nombres mencionados. Destaca al italiano, con quién además tiene una relación por fuera del césped.

Hablamos seguramente de dos de los tres mejores guardametas de inicios de siglo. Juntos tuvieron decenas de enfrentamientos tanto por la Champions League como por supuesto en un panorama internacional donde incluso tuvieron la posibilidad de medirse durante la final de la Eurocopa del año 2012. Aquella jornada, con una histórica victoria de España y con la consecución de tres títulos internacionales de manera consecutiva por parte del combinado ibérico, quedó marcada igualmente por el pedido de Casillas al colegiado de terminar el choque bajo el lema: “Respect for Italy”.

Hablar de Buffon supone comentar un icono de masas que incluso después de su retiro sigue levantando pasiones en Italia. Se le entiende como una de las últimas caras de una selección que 20 años atrás dominaba el planeta y que incluso pudo quedarse con la Copa del Mundo de manera inesperada por Alemania 2006. En este momento el ex portero, también del París Saint Germain, se encuentra trabajando con la Federación de su país e intentando sumar su granito de arena para cortar la sequía de participaciones de la Azzurra en la gran fiesta de la FIFA.

Solamente el paso del tiempo pudo retirar a Buffon y el primero en saberlo es Casillas. Hasta 2023 aguantó su carrera un portero al que solamente le faltó ganar la Champions League para completar un palmarés perfecto en todos los sentidos. Real Madrid en parte es culpable de esto gracias a la final que le quitó del año 2017. El respeto de Iker hacia la figura de Gianluigi también va ligado a un ámbito personal donde el propio italiano reconoció que a inicios del siglo tuvo que derrotar cuadros de depresión y ansiedad que estuvieron a punto de hacerle colgar los guantes. Lo pone por encima de cualquier otro nombre que haya defendido un arco bajo los tres palos.

Buffon, un admirador de Casillas

Repetimos que la relación entre ambas partes va más allá de una simple rivalidad sobre el césped. Tras su retiro en el año 2020 y producto en parte de un infarto sufrido cuando defendía el arco del Porto, Buffon fue uno de los primeros en celebrar la carrera de un Iker Casillas con el que competía año tras año por ser el mejor en su posición. Incluso el ex Juventus llegó a participar del documental del mito del Real Madrid con enormes reflexiones.

“Me gustaría tener los reflejos y la capacidad de reacción de Casillas. Es más pequeñito que yo y eso le permite hacer movimientos que mi estatura no me deja…El respeto para la persona existe tanto para mí como para él. Luego se viven momentos difíciles y es normal que si un jugador ha dado siempre un rendimiento fantástico y luego tiene un bajón se le critique. Pero no es una falta de respeto, las criticas nos mantienen vivos y luego ahí en el campo, y allí solo estás tu y nadie más”, algunos de los elogios de un rival por ser el mejor portero del planeta que terminó siendo uno de los grandes amistades de Iker Casillas en el mundo del fútbol.

