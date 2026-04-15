En charla con TNT Sports en zona mixta, Gavi desató la polémica tras la eliminación del Barcelona. Los culés cayeron en el global de la eliminatoria frente al Atlético de Madrid en una jornada marcada por diferentes decisiones arbitrales. El canterano blaugrana ni mucho menos considera que se haya hecho justicia en cuanto al marcador final se refiere.

“Nos duele la eliminatoria de hoy. Somos mucho mejores que el Atlético de Madrid, pero esto va de meter goles y ellos han metido más que nosotros. Quizás ellos tengan más experiencia en estos partidos, también cuenta esto. Hoy nos los hemos comido con patatas todo el partido. Es así. Te llegan una, te meten un gol y ahí te cuesta la eliminatoria y te puedes ir para casa. Así ha sido”, empezaba comentando Gavi sobre una jornada negra para el equipo blaugrana. Pese a la roja a Eric García o el penalti no pitado sobre Fermín López, ni mucho menos entiende que les hayan quitado merecimientos a la hora de clasificarse a semifinales.

La Champions era el objetivo del Barcelona. Lo reconoce el propio Gavi, que habla de una eliminatoria decidida por detalles. Aprender de los errores y volver a intentarlo será la receta para buscar la sexta: “Al final, estás caliente. Sabemos que somos mucho mejores que ellos. Esto va de meter goles y ganar y así ha sido… El primer partido contó mucho en esta eliminatoria. Es una lástima la roja. No es culpa de nadie. Somos un equipo y no hay excusas. Hoy hemos dado todo y creo que los culés pueden estar orgullosos. Obviamente, somos los primeros que queremos ganar la Champions. También por ellos. Pero al final, esto es fútbol. Gana quien mete más goles”.

“Nos lo hemos merecido más, pero no hemos metido más goles. Así es el fútbol. El año que viene pues otra vez a cañón a ganar. Estoy seguro de que la ganaremos si no es el que viene, el otro o el otro. La ganaremos. Estoy seguro. Los culés desean la Champions y queremos ganarla por ellos”, finalizaba en zona mixta el volante. El Atlético de Madrid sigue de fiesta tras su tercera clasificación a semifinales de la Champions League después de enfrentar al Barcelona. Las dos veces anteriores terminó llegando a la definición del torneo en los años 2014 y 2016.

Gavi ni mucho menos fue el único en hablar de un Barcelona superior en el total de la eliminatoria. Otros nombres como Frenkie de Jong o Raphinha hablaron de orgullo alrededor de un equipo que nuevamente se queda a las puertas de poder luchar por el título que le falta desde el año 2015. La plantilla de Hansi Flick comprende que merecía como mínimo otros 180 minutos en la competición.

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Lo que le queda al Barcelona esta temporada

El Barcelona ya ganó la Supercopa de España y tiene prácticamente LaLiga asegurada. Únicamente restan 7 jornadas del campeonato nacional con una ventaja de 9 puntos sobre el Real Madrid a favor de los culés. Se busca el bicampeonato para confirmar las bases de un proyecto que en Europa seguirá teniendo que remar contracorriente para conseguir su objetivo. La recta final de la temporada arranca este 25 de abril frente al Getafe como visitante.

Tras ello, el Barcelona viajará nuevamente lejos del Camp Nou para visitar a Osasuna. Luego recibirá al Real Madrid en una nueva edición del clásico español. La temporada termina visitando al Deportivo Alavés antes de recibir al Real Betis y, finalmente, por la jornada 38 en el estadio de Mestalla frente al Valencia. Hansi Flick y sus dirigidos buscarán el título número 5 de un ciclo que únicamente tiene su gran debe en Europa.

Datos claves

Gavi afirmó que el Barcelona fue “mucho mejor” que el Atlético de Madrid .

afirmó que el fue “mucho mejor” que el . El club azulgrana mantiene una ventaja de 9 puntos sobre el Real Madrid en LaLiga .

sobre el en . El Barcelona cerrará su temporada oficial enfrentando al Valencia en la jornada 38.