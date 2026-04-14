¿Por qué no juega Raphinha hoy en Barcelona vs Atlético de Madrid por la Champions League?

Es oficial que Raphinha no jugará en el duelo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Es una baja de peso para los dirigidos por Hansi Flick en una fecha donde tendrán que intentar remontar el 0-2 de la ida de cuartos de final de la Champions League. La estrella brasileña, uno de los referentes del conjunto culé, no ha podido entrar en la convocatoria para esta noche.

La ausencia se debe a que el pasado 27 de marzo el Barcelona confirmó que Raphinha sufrió una lesión en el bíceps femoral, con un tiempo estimado de baja de cinco semanas. Hasta la fecha han transcurrido poco más de dos semanas, por lo que el jugador sigue en proceso de recuperación. Marcus Rashford o Ferran Torres asoman como sus posibles reemplazos en el ataque.

A la baja del brasileño se le une la de Pau Cubarsí por la roja vista en la ida. Por el contrario, Hansi Flick sí podrá contar con Frenkie De Jong, quien retorna en una fecha vital. El Atlético de Madrid, por su parte, no podrá utilizar a David Hancko ni a Marc Pubill; Robin Le Normand y Clément Lenglet serán los elegidos por el “Cholo” para la zaga.

Raphinha tiene números contundentes ante el Atlético. En 10 partidos entre LaLiga y Copa del Rey, suma 2 goles y 6 asistencias ante los rojiblancos. Bajo el mando de Diego Pablo Simeone, el equipo madrileño solo ha podido vencer al brasileño en una ocasión, lo que convierte su ausencia en un factor determinante.

Raphinha, baja para la vuelta de cuarto de Champions: GETTY

Se viene una jornada clave para evitar amonestaciones. Jugadores como Le Normand, Lenglet, Llorente y Barrios en el equipo local, así como Cancelo, Fermín y Lamine Yamal en el bando visitante, se encuentran apercibidos. En caso de recibir una tarjeta amarilla, se perderán el posible duelo de semifinales ante el ganador de la llave entre Arsenal y Sporting de Lisboa.

Publicidad

Datos claves