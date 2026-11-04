Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Dónde ver EN VIVO AEK Athens vs. Real Madrid por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

AEK Athens y Real Madrid se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Allywn Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

AEK Athens vs. Real Madrid, Champions League
AEK Athens vs. Real Madrid, Champions League

AEK Athens recibe a Real Madrid este miércoles 4 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Allywn Arena.

Real Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero AEK Athens tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

AEK Athens viene de perder 0-2 como visitante ante Panathinaikos. El equipo ocupa el puesto 28 con 3 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante PAOK.

Real Madrid ganó 3-0 como visitante ante Santander en la fecha anterior. Real Madrid está 5° en la tabla con 9 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Barcelona.

El historial entre AEK Athens y Real Madrid

AEK Athens y Real Madrid se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 empates.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
22/10/2002Real Madrid vs. AEK Athens2-2UEFA Champions League
02/10/2002AEK Athens vs. Real Madrid3-3UEFA Champions League

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 14:45 hs
  • Colombia: 12:45 hs
  • Perú: 12:45 hs
  • Chile: 14:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Fenerbahce vs. LiverpoolMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
Viking vs. Sabah FKMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Slavia Praga vs. ArsenalMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Lens vs. Como 1907Miércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
RB Leipzig vs. Man CityMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
PSV vs. BrujasMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Porto vs. NapoliMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Dortmund vs. BetisMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • AEK Athens y Real Madrid se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • AEK Athens suma 3 puntos en el torneo.
  • Real Madrid suma 9 puntos tras vencer a Santander, Barcelona y Leipzig.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones