Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Aston Villa por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Barcelona recibe a Aston Villa este martes 3 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Camp Nou. El Barcelona llega golpeado por la Liga de Campeones pero con la goleada del fin de semana como respiro anímico, y necesita reencontrarse con el triunfo también en esta competencia.
Son dos equipos que empezaron bien la fase de liga y que no quieren perder terreno con los de arriba: un traspié más complica el panorama en una tabla donde todavía se acomodan los puestos de privilegio.
La actualidad de ambos equipos
El equipo culé viene de un batacazo goleador ante Alavés que sirvió para sacarse la mufa después de dos golpes consecutivos en la Champions, contra el Real Madrid y el PSG. La diferencia de gol en esas derrotas preocupa, pero en casa el equipo suele mostrar otra cara y el funcionamiento ofensivo no es el problema.
El Aston Villa llega en una racha más pareja, aunque con el empate de la última fecha ante el Fulham dejó una sensación agridulce. Antes había dado un golpe grande al vencer al Manchester City, lo que demuestra que el equipo inglés puede competir contra cualquiera en un buen día. La visita a Barcelona es la prueba más exigente hasta ahora de su fase de grupos.
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Shakhtar Donetsk vs. Sporting
|Martes 3 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Galatasaray vs. Stuttgart
|Martes 3 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Villarreal vs. PSG
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Manchester United vs. Roma
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|LASK vs. Slovan Bratislava
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Lille
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Feyenoord vs. Inter
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Bayern
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Fenerbahce vs. Liverpool
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|AEK Athens vs. Real Madrid
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viking vs. Sabah FK
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Slavia Praga vs. Arsenal
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lens vs. Como 1907
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|RB Leipzig vs. Man City
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSV vs. Brujas
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Porto vs. Napoli
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Dortmund vs. Betis
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Barcelona y Aston Villa se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Barcelona suma 6 puntos en el torneo.
- Aston Villa suma 9 puntos en el torneo.