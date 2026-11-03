Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Aston Villa por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Barcelona y Aston Villa se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Camp Nou, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Barcelona recibe a Aston Villa este martes 3 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Camp Nou. El Barcelona llega golpeado por la Liga de Campeones pero con la goleada del fin de semana como respiro anímico, y necesita reencontrarse con el triunfo también en esta competencia.

Son dos equipos que empezaron bien la fase de liga y que no quieren perder terreno con los de arriba: un traspié más complica el panorama en una tabla donde todavía se acomodan los puestos de privilegio.

La actualidad de ambos equipos

El equipo culé viene de un batacazo goleador ante Alavés que sirvió para sacarse la mufa después de dos golpes consecutivos en la Champions, contra el Real Madrid y el PSG. La diferencia de gol en esas derrotas preocupa, pero en casa el equipo suele mostrar otra cara y el funcionamiento ofensivo no es el problema.

El Aston Villa llega en una racha más pareja, aunque con el empate de la última fecha ante el Fulham dejó una sensación agridulce. Antes había dado un golpe grande al vencer al Manchester City, lo que demuestra que el equipo inglés puede competir contra cualquiera en un buen día. La visita a Barcelona es la prueba más exigente hasta ahora de su fase de grupos.

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Shakhtar Donetsk vs. Sporting Martes 3 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Galatasaray vs. Stuttgart Martes 3 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Villarreal vs. PSG Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Manchester United vs. Roma Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 LASK vs. Slovan Bratislava Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Bodo Glimt vs. Lille Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Feyenoord vs. Inter Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Atlético de Madrid vs. Bayern Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Fenerbahce vs. Liverpool Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 AEK Athens vs. Real Madrid Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viking vs. Sabah FK Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Slavia Praga vs. Arsenal Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lens vs. Como 1907 Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 RB Leipzig vs. Man City Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSV vs. Brujas Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Porto vs. Napoli Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Dortmund vs. Betis Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Barcelona y Aston Villa se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico .

y . Barcelona suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Aston Villa suma 9 puntos en el torneo.