Mientras James Rodríguez señaló a Dembelé, este fue el elegido por Néstor Lorenzo como ganador del Premio The Best

Ousmane Dembelé es el nuevo The Best. La gala del Gran Premio de la FIFA elige al futbolista del París Saint Germain como el activo más determinante del último año 2025. Las primeras horas posteriores a toda la entrega de premios en Qatar revelan todos los votos entregados por parte de capitanes y seleccionadores que participarán en la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones. Mientras James Rodríguez señaló al mosquito, estos fueron los elegidos por Néstor Lorenzo.

El entrenador argentino no dudó en apuntar a Harry Kane como merecedor del premio a mejor futbolista de la última temporada. Compañero de Luis Díaz en estos primeros meses de curso y con un rendimiento absolutamente gravitacional en la Bundesliga, el futbolista inglés fue el elegido por el seleccionador cafetero en un trienio que terminan de conformar Vitinha del París Saint Germain e igualmente Ousmane Dembelé en la tercera posición.

Fue seguramente uno de los votos más sorprendentes cuando hablamos del panorama sudamericano. James Rodríguez se quedó con la estrella del París Saint Germain en cuanto a su elección para el primer lugar se refiere. Kylian Mbappé y Lamine Yamal, los otros que señaló en sus votaciones y que son desveladas a lo largo de las últimas horas como con todo el resto de los capitanes del panorama FIFA.

Curiosamente y cuando hablamos de las decisiones de Néstor Lorenzo, aparece que Harry Kane podría ser justamente rival de Colombia más pronto que tarde en cuanto a la Copa Mundial se refiere. Ubicado en el último grupo tras el sorteo de la FIFA, los británicos podrían ser oponente de los cafeteros en la primera instancia de eliminación directa. Comparten zona con Croacia y son los grandes candidatos para llevarse un primer puesto. En caso de que la Tri no lograse lo mismo en una zona con Portugal, el cuadro los llevaría a enfrentarse.

Kane, el elegido por Lorenzo como The Best: GETTY

Así se cierra una nueva jornada de los premios The Best. Hablamos del máximo galardón de FIFA y principal rival del Balón de Oro después del divorcio entre Zúrich y la revista France Football en los últimos años. Por primera vez en varias temporadas, tanto Lionel Andrés Messi como Cristiano Ronaldo se quedaron por fuera de más del 75% de las votaciones de hinchas, jugadores y seleccionadores.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no votó en The Best?

Se unen dos motivos para entender dicho hecho. En primer lugar aparece que Cristiano Ronaldo no fue capitán de Portugal en la última jornada de las eliminatorias europeas producto de su expulsión frente a Irlanda. Gracias a esto Bernardo Silva fue el elegido por parte de la Federación lusa para entregar unas votaciones donde señaló a Vitinha, Nuno Mendes y en tercer lugar Dembelé como vencedores.

También se especula con la mirada que tiene el propio Cristiano Ronaldo sobre estos premios a lo largo de los últimos años. Siguen más que vigente sus declaraciones sobre cómo galardones como el Balón de Oro o el propio The Best se habían convertido más en una cuestión de marketing que de absoluto merecimiento deportivo. En este sentido y también gracias a su participación en el fútbol de Arabia Saudita, se le ve cada vez más ligado a la gala de los Globe Soccer Awards.

Datos claves

Néstor Lorenzo eligió a Harry Kane (Bayern Múnich) como su mejor jugador del año, seguido por Vitinha (PSG) en segundo lugar y el ganador Ousmane Dembélé en la tercera posición.

eligió a (Bayern Múnich) como su mejor jugador del año, seguido por (PSG) en segundo lugar y el ganador en la tercera posición. James Rodríguez , como capitán de la Tricolor, sí acertó con el ganador al otorgar su primer puesto a Ousmane Dembélé ; sus otros votos fueron para Kylian Mbappé (2.º) y Lamine Yamal (3.º).

, como capitán de la Tricolor, sí acertó con el ganador al otorgar su primer puesto a ; sus otros votos fueron para (2.º) y (3.º). La victoria de Dembélé supone su primer gran galardón de la FIFA, superando en la votación final a figuras como Kylian Mbappé y Lamine Yamal, en un año donde Messi y Cristiano Ronaldo quedaron fuera del protagonismo principal.

