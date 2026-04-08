La prensa europea, entre elogios y dudas con Luis Díaz tras su gol al Real Madrid: “Es un torbellino”

Quinto gol de Luis Díaz en esta Champions League y en el día más importante. La victoria del Bayern Múnich contra el Real Madrid pone al colombiano por todo lo alto nuevamente. Eso sí, diferentes medios hablan también de un partido incompleto del cafetero, donde las contras del final, en las que falló en varios pases, pueden pasar factura en la vuelta.

“Se mostró demasiado conservador cuando recibía el balón por la banda izquierda, pasando con demasiada frecuencia en horizontal o hacia atrás. Calculó a la perfección su carrera para abrir el marcador, pero dos malos pases en los últimos compases podrían pasar factura al Bayern”, fue la valoración de GOAL en Inglaterra. Le dieron un puntaje de 6 en la valoración general por su falta de acierto encarando a Trent Alexander-Arnold.

En España, portales como Mundo Deportivo o Sport afirman que el cafetero sacó su mejor cara en el momento decisivo. Pese a marcar nuevamente que Alexander-Arnold le dio dolores de cabeza en todos los sentidos, destacan su acierto en el 0-1: “Un pase filtrado de Gnabry rompió líneas y permitió a Luis Díaz definir con calma al fondo de la red. El tanto premió la mayor precisión alemana en los metros finales y dejó al descubierto las dudas del Madrid en transición… Golpeó al borde del descanso Luis Díaz después de sentirse apagado en duelo de viejos conocidos con Trent”.

“Un torbellino por la banda izquierda. Sus regates y su velocidad constante pusieron en serios aprietos a la defensa blanca. Aunque no marcó, fue el socio ideal para generar los espacios que aprovecharon Kane y Musiala. Una actuación de altísimo nivel”, palabras de BILD, donde se le puso una calificación de 8 que solo superaron Olise y Kimmich. La vuelta, en una semana, lo tendrá como titular salvo giro de 180 grados.

Europa señala las dificultades de Luis Díaz en su duelo con Trent: GETTY

Ya son ocho goles generados para Luis Díaz en esta Champions. Cinco tantos y tres asistencias para un Bayern que no ganaba desde 2001 en la casa del Real Madrid. El cafetero, entre elogios por su pegada y dudas por su desempeño en los uno contra uno, ya piensa en el choque del fin de semana frente al St. Pauli por Bundesliga antes de recibir a los merengues. El PSG o el Liverpool, en caso de avanzar de ronda, serán el rival en semis.

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Los colombianos que le marcaron al Real Madrid en Champions

Luis Díaz se convierte en el tercer colombiano que le anota a la Casa Blanca por Champions League. El primero fue James Rodríguez en las semifinales de la temporada 2018, cuando el zurdo disputaba su segunda campaña en el Bayern Múnich. Un derechazo entre las piernas de Keylor Navas no valió para remontar la derrota en la ida y buscar la final de Kiev.

James fue el primer colombiano en marcarle por Champions al Real Madrid: GETTY

El segundo es Luis Muriel. Un gran tiro libre del atacante del Atalanta durante la fase de grupos de la edición del 2021 tampoco pudo evitar la derrota de La Dea. Ganó el Real Madrid por 3 a 1 aquel día, por lo que Luis Díaz también se convierte en el primer cafetero que, después de marcarle a los merengues, se lleva los tres puntos en un compromiso de la Champions.

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