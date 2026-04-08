Defensor del Real Madrid reconoció en lo que terminó el gol de Luis Díaz: “La cagamos”

Bayern Múnich dio un nuevo golpe de autoridad en la Champions League 2025-26, venció al Real Madrid en condición de visitante por el partido de ida de los cuartos de final y, como si fuera poco, un defensor del equipo ‘Merengue’ reconoció en lo que terminó el gol de Luis Díaz.

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¡De todo y para todos! En un partido donde los detalles iban a ser fundamentales para no darle ventaja al rival, Vinicius Jr. dio un mal pase en la salida del Real Madrid que pegó en Michael Olise, el balón le quedó servido a Joshua Kimmich y ahí empezó la jugada que terminó en el golazo de ‘Lucho’ Díaz.

Primer minuto del segundo tiempo y la escena fue muy similar. Vinicius Jr. le dio un pase muy comprometido a Álvaro Carreras y, de inmediato, llegó la presión del Bayern Múnich. Aleksandar Pavlovic recuperó el balón, se lo entregó a Michael Olise y llegó una asistencia para un golazo de Harry Kane. Antonio Rüdiger iba a explotar en 3, 2, 1…

Rüdiger reconoció en lo que terminó el gol de Luis Díaz: “La cagamos”

Antonio Rüdiger habló de los goles del Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Luego de la victoria del Bayern Múnich 1-2 ante Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-26, Rüdiger explotó y reconoció en lo que terminaron los goles de Luis Díaz y Harry Kane: “La cagamos dos veces, en ambos goles. Les regalamos dos goles. A este nivel, no puedes seguir perdiendo el balón tan fácilmente”.

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Día y hora del partido de vuelta Bayern Múnich vs. Real Madrid por cuartos de final de la Champions League

Con la ventaja que podrán asegurar la clasificación a semifinales en casa, Bayern Múnich recibe al Real Madrid el miércoles 15 de abril a las 2:00 P.M. (hora colombiana) en el estadio Allianz Arena por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

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En síntesis

Antonio Rüdiger calificó los errores defensivos del Real Madrid con la frase “la cagamos” .

calificó los errores defensivos del con la frase . El defensor Rüdiger afirmó que el equipo regaló dos goles ante el Bayern Múnich.

afirmó que el equipo ante el Bayern Múnich. Rüdiger criticó la facilidad con la que el equipo perdió el balón en el área.