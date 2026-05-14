Antonio Valencia podría ahora sí regresar a la primera división de Ecuador y de la mano de un grande de LigaPro pero con condiciones.

El 2026 podría ser el año del gran regreso de Antonio Valencia a la primera división del fútbol ecuatoriano. El histórico podría dar una mano a un grande de LigaPro.

Antonio Valencia podría sumarse a El Nacional para el segundo semestre del año. Eso sí, no será como jugador y tampoco como entrenador pese a su experiencia.

Antonio Valencia fue contactado por la directiva del club ‘militar’ para que se sume al proyecto dirigencial, esto en medio de una posible nueva directiva y un mal momento económico que atraviesan.

“Yo siempre estoy dispuesto a ayudar al club, lo quiero un montón, pero cuando entre gente muy seria al equipo y cuenten conmigo, yo estaré. Mientras vea gente que quiere solo salir en las pantallas y en las redes, que mejor no cuenten conmigo. A mi me gusta hacer las cosas bien”, dijo en La Hora del campeón.

Mientras tanto en redes sociales los hinchas pidieron que Antonio Valencia, de larga trayectoria en el exterior, le de una mano al club. Antonio Valencia jugó en El Nacional hasta el 2006, luego se fue al exterior.

Los problemas que tiene El Nacional en LigaPro

El Nacional vive un duro momento económico, con información de jugadores y personal administrativo impago; incapacidad de habilitar jugadores y con un grupo de inversores que se retiraría.

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Antonio Valencia El Nacional 2006.

En resumen