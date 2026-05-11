Manchester United quiere fichar a un jugador titular de la Selección de Ecuador para la siguiente temporada.

Manchester United también entra en disputa para fichar al jugador ecuatoriano, Joel Ordóñez. De acuerdo a los últimos reportes de Europa, Brujas está esperando una contraoferta de la Juventus, o que lleguen las propuestas de los equipos de la Premier League.

Según la información revelada por Mr.OFFSIDER, Manchester United está sondeando la situación de Joel Ordóñez. El central ecuatoriano sonó para reforzar a Juventus y aunque se daba por hecho su llegada a Italia, el defensor aún no firma ningún contrato.

Otro equipo que está muy interesado en el fichaje de Joel Ordóñez es Chelsea, pero al igual que el United espera a ver qué pasa con el ecuatoriano y la Juventus. Los italianos están esperando clasificar a la siguiente Champions League para lanzarse de lleno a un mercado de fichajes importante.

Ordóñez va camino a ser titular de Ecuador en el Mundial 2026 y uno de los jugadores más importantes de esa defensa, que es una de las mejores del mundo. El tricolor podría aumentar considerablemente su valor de mercado, siempre y cuando haga un buen torneo.

Joel Ordóñez es figura absoluta en Brujas. (Foto: Imago)

Ya Brujas demostró que no es equipo fácil de convencer, pero Joel Ordóñez también ha revelado que no acepta cualquier propuesta para el futuro. El central ecuatoriano suele analizar cada proyecto al que puede ir antes de firmar o comprometer su palabra.

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Los equipos interesados en Joel Ordóñez

Joel Ordóñez gusta a casi toda la élite de Europa. El jugador ecuatoriano se metió en planes de clubes como PSG, Liverpool, Manchester United, Juventus, Inter, y Chelsea en estas últimas semanas. El fichaje podría darse previo al Mundial aunque es poco probable.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Ahora mismo, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado de 33 millones de euros. El jugador ecuatoriano viene incrementando esta cifra por su gran regularidad en Bélgica y por cómo se ha ganado un lugar en el once de la Selección de Ecuador de cara al Mundial 2026.

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En síntesis:

El defensa Joel Ordóñez es pretendido por Manchester United, Juventus y Chelsea para un fichaje.

es pretendido por Manchester United, Juventus y Chelsea para un fichaje. El valor de mercado actual de Joel Ordóñez asciende a los 33 millones de euros.

asciende a los de euros. Brujas espera una contraoferta de Juventus o propuestas formales de equipos de la Premier League.