Los 10 clubes con más futbolistas en la historia de las Copas del Mundo

En la previa de cada Copa del Mundo es normal comenzar a repasar algunos datos que van marcando la historia de la cita mundialista y que, edición tras edición, construyen el poderío de las principales potencias futbolísticas. Por ejemplo, la presencia de clubes en los Mundiales es un gran indicador a la hora de hablar de la famosa grandeza de cada institución.

En este tópico, teniendo en cuenta el Mundial de Uruguay 1930 como puntapié inicial, la Juventus puede jactarse de ser el club que más futbolistas aportó a nutrir los planteles en toda la historia, con 110 jugadores.

Como yapa, el mítico club de Turín es también el club con mayor cantidad de campeones del mundo, con 27 jugadores que levantaron el trofeo más buscado.

Michel Platini, una verdadera leyenda de la Juventus y la Selección de Francia (Getty).

La misma cantidad de futbolistas (110) presenta el Barcelona en el ranking histórico. Una cifra que creció mucho en estas últimas dos décadas en las que los culés presentaron planteles multicampeones que terminaron alimentando a las principales selecciones del mundo.

Finalmente, el podio lo complica otro equipo italiano: el Inter, que con 105 futbolistas también puede jactarse de estar en la élite a la hora de hablar de la cantidad de presencias en Copas del Mundo.

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Los 10 equipos con mayor presencia de jugadores en Mundiales:

CLUB TOTAL JUGADORES Juventus FC (Italia) 110 FC Barcelona (España) 110 FC Internazionale (Italia) 105 Real Madrid (España) 94 FC Bayern Múnich (Alemania) 91 Manchester United (Inglaterra) 90 AC Milan (Italia) 87 Chelsea FC (Inglaterra) 75 Liverpool Football Club (Inglaterra) 71 Tottenham Hotspur FC (Inglaterra) 70

A la hora de repasar el Top 10, pese a no ocupar un puesto en el podio, la Premier League de Inglaterra tiene 4 equipos en la lista, seguida por la Liga italiana con 3, la Española con 2 y la Bundesliga alemana con 1 (Bayern Múnich).

Los clubes sudamericanos con mayor presencia en Mundiales

De este lado del continente, no tan lejos del Top 10 aparece Peñarol de Montevideo, que con 68 jugadores es el equipo sudamericano más nutrió los planteles de selecciones en Copas del Mundo.

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Egidio Arévalo Ríos representó a Peñarol en la Selección de Uruguay en Sudáfrica 2010 (Getty)

Más atrás en este listado figuran River Plate (67), Nacional de Montevideo (66), América de México (58) y San Pablo de Brasil (52).

DATOS CLAVE

Juventus y Barcelona lideran con 110 jugadores aportados históricamente a la Copa del Mundo.

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La Juventus registra el récord de 27 campeones mundiales en toda la historia del torneo.