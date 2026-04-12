Luis Díaz hizo esto con el jugador del Bayern que se iría al Real Madrid por 165 millones

En el mercado del fútbol de Europa se puede dar un bombazo de millones de euros. Real Madrid estaría dispuesto a pagar hasta 165 millones por un jugador del Bayern Múnich y, acto seguido, Luis Díaz hizo algo con este futbolista.

¿Casualidad o causalidad? Bayern Múnich dio un golpe sobre la mesa con una victoria en condición de visitante ante el Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final y una de las grandes figuras del partido con 7.3 puntos de calificación, según el portal experto ‘Sofa Score’, habría despertado el interés del equipo ‘Merengue’.

“El Real Madrid está considerando una oferta espectacular valorada en 160-165 millones de euros por Michael Olise tras sus destacadas actuaciones en la Champions League”, publicó la cuenta de X ‘Transfer News (Noticias)’, que cuenta con más de 314.000 seguidores.

El gesto de Luis Díaz con Olise después del rumor de los 165 millones del Real Madrid

Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Lejos de sentir algún tipo de envidia porque su compañero empezó a sonar con fuerza para ir al Real Madrid, Luis Díaz decidió presumir a Michael Olise con la publicación que hizo el Bayern Múnich por la victoria 0-5 ante FC St. Pauli por la fecha 29 de la Bundesliga. El extremo francés anotó un gol en este triunfo.

Post de Luis Díaz sobre Michael Olise. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

Publicidad

¿Quién gana más dinero en Bayern Múnich, Luis Díaz o Michael Olise?

El portal experto ‘Capology’ dictó sentencia… Mientras que Luis Díaz es el sexto jugador mejor pagado del Bayern Múnich con un salario anual bruto de 14 millones de euros, Michael Olise recibe 490.000 euros menos, ya que tiene un sueldo de 13.510.000 millones.

Encuesta¿Cuál es el jugador del Bayern Múnich que interesaría al Real Madrid? ¿Cuál es el jugador del Bayern Múnich que interesaría al Real Madrid? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen