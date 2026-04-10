Steven Gerrard quiere a Luis Díaz de vuelta en Liverpool: “Mañana mismo”

La victoria del Bayern Múnich frente al Real Madrid tuvo como protagonista a un Luis Díaz que ahora mismo encuentra elogios de peso en Inglaterra. En su primera campaña por Alemania y lejos de la Premier League, incluso figuras del Liverpool, donde rindió en su día, como Steven Gerrard, piden a gritos su retorno a Anfield. Elogios de peso para el cafetero en su mejor temporada por Europa.

“Lo extrañamos, lo extrañamos mucho… No puedes parpadear cuando Luis Díaz está cerca. El tiempo de sus desmarques, su velocidad y su definición son exquisitos. Sinceramente, no me importaría tenerlo de vuelta en el Liverpool mañana mismo”, reflexiones del máximo ídolo del club a lo largo de los últimos 30 años. Todo ello después del gol del colombiano ante el Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions.

La salida de Luis Díaz del Liverpool trajo polémica. Se pagaron cerca de 70 millones de euros por un futbolista que apenas tenía un sueldo competitivo en la Premier League y que buscaba cariño tanto dentro como fuera del campo. Los Reds, hasta la fecha, no han podido terminar de encontrar a su reemplazante, tanto en materia ofensiva como, por supuesto, en cuanto a la presión en la salida de balón de los rivales. Para Gerrard, se trataría una vez más de una incorporación de máxima élite.

Luis Díaz en este momento solamente piensa en el Bayern. Después de la victoria frente al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League, el cafetero aseguró que llegar al rey de la Bundesliga alemana ha sido una de las mejores decisiones de su carrera a nivel deportivo como personal. Sueña con el triplete mientras algunos de los mayores mitos de Anfield no solo lo extrañan, sino que incluso se animan a pedir su retorno.

Gerrard recuperaría mañana mismo a Luis Díaz para Liverpool: GETTY

“Venir al Bayern fue la decisión correcta. Estoy muy feliz y disfruto cada partido… Me siento muy bien, fuerte, y eso me permite ayudar al equipo… Tenemos una idea clara, somos un grupo muy unido y eso se nota en la cancha”, palabras del cafetero en charla con ESPN tras la victoria en el estadio Santiago Bernabéu y a la espera de lo que ocurra en el segundo asalto de la eliminatoria el próximo día miércoles.

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