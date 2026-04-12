A horas de enfrentar a Luis Díaz y al Bayern, Real Madrid sacaría a un exjugador del retiro

El partido de vuelta entre Bayern Múnich y Real Madrid por los cuartos de final está a la vuelta de la esquina, y mientras empieza a crecer la tensión por saber quién clasificará a semifinales de la Champions League 2025-26, se reveló que el equipo ‘Merengue’ piensa sacar del retiro a un exjugador.

Real Madrid llega no solo con un gol de desventaja al partido del próximo miércoles 15 de abril a las 2:00 P.M. (hora colombiana), también hay muchas dudas sobre un plantel que está en la segunda posición de LaLiga a 9 puntos del FC Barcelona y que fue eliminado de la Copa del Rey en octavos de final.

Luego de ver que uno de los mejores entrenadores de la actualidad como Xabi Alonso no pudo triunfar con Vinicius Jr, Kylian Mbappé y compañía, y que en la temporada 2025-26 solo terminaron peleando por la Champions League, Real Madrid tiene la idea de sacar del retiro a un exjugador.

A horas de enfrentar al Bayern, se reveló el exjugador que Real Madrid sacaría del retiro

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

A horas de enfrentar al Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, el diario ‘AS’ reveló que el Real Madrid está considerando en sacar del retiro a Toni Kroos, quien dejó las canchas el 5 de julio de 2024. Sin embargo, no sería para que el exvolante volviera a jugar. El medio español señaló que ubicarían a Kroos en el área dirigencial de gestión/jerarquía. “Una posibilidad que se está evaluando internamente, mientras que no hay una propuesta oficial a Kroos en esta etapa”, agregó el periodista Fabrizio Romano

¿En dónde se juega el partido de vuelta entre Bayern Múnich y Real Madrid por cuartos de final de Champions League?

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Luis Díaz, Harry Kane y todo el Bayern Múnich no solo tienen la ventaja de un gol en la serie ante el Real Madrid, también van a cerrar esta llave de cuartos de final en condición de local cuando el balón empiece a rodar en el estadio Allianz Arena, de Alemania.

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