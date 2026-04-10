Bayern apareció con la respuesta perfecta al técnico del Real Madrid por subestimar el gol de Luis Díaz

Pitazo final del árbitro Michael Oliver y ya se empezó a jugar el partido de vuelta entre Real Madrid y Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League 2025-26. Mientras que el DT Álvaro Arbeloa subestimó el gol de Luis Díaz, el equipo alemán apareció con la respuesta perfecta.

Transcurría el minuto 41 del primer tiempo cuando Vinicius Jr. dio mal un pase atrás y comenzó la sinfonía del Bayern Múnich. Joshua Kimmich recuperó el balón, le cayó a Michael Olise y la pelota le llegó a Serge Gnabry. El volante alemán hizo una pared con Harry Kane y le filtró un pase a ‘Lucho’ Díaz para que maraca no un gol, un golazo.

“Todos los goles son errores, el 99 por ciento y no uno, normalmente varios. Son situaciones que, como he dicho antes, habíamos hablado que cuando intentas sacar el balón en algún reinicio, en situaciones en la que ellos te aprietan tienes que tener cuidado porque va a haber pérdidas y tienes que estar preparado para cerrarte muy pronto (…) Cuando pierdes un balón en salida como lo hemos hecho, pues te hacen goles“, dijo Álvaro Arbeloa sobre los goles de Luis Díaz y Harry Kane. La respuesta del Bayern Múnich iba a llegar en 3, 2, 1…

La respuesta perfecta del Bayern a Arbeloa por subestimar el gol de Díaz

El gol de Luis Díaz al Real Madrid en la Champions. (Foto: Getty Images)

Luego de que el técnico del Real Madrid subestimara el gol de Luis Díaz al señalarlo como error, la cuenta de Instagram oficial del Bayern Múnich apareció con la respuesta perfecta. No solo presumió la definición de ‘Lucho’ con un video que llegó a más de 2.5 millones de reproducciones, también opinó todo lo contrario a Arbeloa y señaló que el gol del colombiano fue una “definición fría”, sin nada de nervios.

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La ventaja que tienen Luis Díaz y Bayern para eliminar al Real Madrid en la Champions

No solo ganaron el partido de ida 1-2, Luis Díaz y el Bayern Múnich también tienen la ventaja que cierran en casa la llave ante Real Madrid por cuartos de final. Con un gol de ventaja, tienen la posibilidad de eliminar al equipo ‘Merengue’ y clasificar a semifinales de Champions League cuando la pelota empiece a rodar a partir de las 2:00 P.M. (hora colombiana) del próximo miércoles 15 de abril en el estadio Allianz Arena.

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