Mbappé igualó a Messi y queda a un paso de la mejor temporada de Cristiano Ronaldo en la Champions

Kylian Mbappé no vive, ni mucho menos, la mejor temporada de su carrera. Las lesiones y las diferentes polémicas alrededor de su segunda campaña en el Real Madrid han sido el pan de cada día. Eso sí, el delantero francés ya igualó la mejor presentación de Lionel Messi en una sola edición de la Champions League. Incluso va, en este momento, a por la máxima marca de Cristiano Ronaldo en dicha competición.

Todo pasa por entender cómo, gracias a su gol frente al Bayern Múnich en la ida de cuartos de final de la Champions, Kylian Mbappé suma 14 goles en lo que va de temporada en esta edición de la Copa de Europa. Son los mismos que sumó el argentino en la edición que terminaría en la primavera del 2012 con el Chelsea como campeón. Solamente tres futbolistas han logrado hasta la fecha más gritos sagrados en una sola temporada del torneo.

A Kylian Mbappé le quedan por delante los 15 goles de Karim Benzema con el Real Madrid entre agosto del 2021 y mayo del 2022. También aparecen los otros 15 que marcase Robert Lewandowski en la temporada de la pandemia con el Bayern Múnich. El máximo reto en este sentido pasa por empatar o superar los 17 gritos sagrados de Cristiano Ronaldo. Todo culminó en mayo del 2014 frente al Atlético de Madrid en la mejor temporada de un delantero en una sola edición de la Champions.

El portugués es el dueño del torneo en cuanto a goles se refiere. Marcó 15 en el 2018, 16 en la temporada 2015-2016 y ostenta el máximo récord de tanto goles anotados de manera general como en una sola campaña de la Copa de Europa. Hablamos también del ídolo de un Kylian Mbappé que, en tiempos de vacas flacas en el Real Madrid, tiene a su gran referente a solo tres tantos de distancia. El reto y la recompensa son igual de grandes. Para seguir adelante con este sueño, lo primero que tendrá que hacer el delantero francés es remontar la eliminatoria frente al Bayern Múnich.

Cristiano Ronaldo solo se encuentra tres goles encima de Mbappé ahora mismo: GETTY

La Casa Blanca del fútbol buscará la victoria en Baviera la próxima semana y con Kylian Mbappé como gran bandera. Como mucho le pueden llegar a quedar un total de cuatro partidos en lo que resta de esta edición de la Copa de Europa para dejar atrás a Messi y Cristiano Ronaldo en cuanto a mayor cantidad de tantos se refiere. Se tienen en cuenta únicamente los registros desde 1992 y gracias a las reformas que por entonces se habían hecho en el torneo. No olvidemos, eso sí, que a diferencia de lo ocurrido en todas las temporadas nombradas anteriormente, el nuevo formato de la Champions entrega más choques a todos sus participantes.

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