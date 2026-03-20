Luis Díaz y el Bayern Múnich irán al estadio Santiago Bernabéu por los cuartos de final de la Champions League. A la espera de cómo culmine dicha eliminatoria, desde BOLAVIP nos acercamos al estadio del Real Madrid para preguntarle a sus hinchas por el presente del colombiano. Lo eligen entre una serie de nombres propuestos desde nuestro micrófono para incorporar en verano.

Piero Hincapié, Luis Díaz o Enzo Fernández: esa era nuestra consigna en los aledaños del Bernabéu con los hinchas merengues. Hubo un par de aficionados pidiendo al volante del Chelsea por los problemas del Madrid en la era post Luka Modric o Toni Kroos. También hubo quien señaló al ecuatoriano en tiempos de vacas flacas en defensa, pero los mayores elogios se los llevó el crack del Bayern Múnich.

“Para el Madrid ficharía a Luis Díaz… De Luis Díaz me gusta mucho su calidad de juego. Su diestra es bastante buena… Traigo a Luis Díaz y sacaría a Mastantuono… Es un jugador distinto y sería un buen recambio de Vinicius, a quien a veces veo cansado… Si puedes poner a Luis Díaz, Mbappé y Vinicius, sería la mejor delantera del mundo… Por la picardía que tiene y el sentimiento que transmite sería muy bueno; hasta no tendría problema en ponerlo de extremo derecho”, fueron las principales peticiones de los hinchas merengues en su charla con BOLAVIP. El colombiano es visto como élite en el estadio que visitará en semanas.

Solo el tiempo dirá qué ocurre, pero se hace difícil pensar que Luis Díaz pueda ir al Madrid a corto plazo. En el Bayern Múnich están encantados con un fichaje entendido como generacional y tras el pago de más de 70 millones de euros al Liverpool. No olvidemos que el cafetero tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029 y un sueldo superior a los 14 millones de euros que solo Vinicius, Mbappé y David Alaba superan ahora mismo en la casa blanca. Desde el Bernabéu, eso sí, hay banca.

Recordemos que el Real Madrid y el Bayern Múnich se medirán en las primeras semanas de abril. Los días 7 y 15 de dicho mes los verán luchar por un lugar en las semifinales de la Champions League. La eliminatoria terminará en Alemania, con tanto el PSG como el Liverpool esperando en la penúltima fase de la Copa de Europa.

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Datos claves

El colombiano Luis Díaz tiene contrato con el Bayern Múnich hasta junio de 2029 .

tiene contrato con el hasta junio de . Real Madrid y Bayern Múnich jugarán los cuartos de final los días 7 y 15 de abril .

y Bayern Múnich jugarán los cuartos de final los días . El fichaje de Luis Díaz costó al club alemán más de 70 millones de euros.

ver también Luis Díaz eligió a sus futbolistas favoritos de Argentina, España, Colombia, México y Alemania