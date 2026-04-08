Mastantuono perdió su lugar en Real Madrid: dos meses sin ser titular y apenas 70 minutos en 13 partidos

Para Franco Mastantuono algo se rompió el pasado 1 de febrero. Es la última vez donde el futbolista argentino pudo colarse en una formación titular del Real Madrid. Sus números desde entonces preocupan en el seno de la Selección Argentina y de cara al Mundial. El ex River Plate suma solo 70 minutos en los últimos 13 partidos donde ha tenido ingreso en el césped.

Si analizamos sus datos después de su última titularidad ante el Rayo Vallecano el pasado 1 de febrero, los números son contundentes. Franco Mastantuono apenas ha contado para Álvaro Arbeloa, a diferencia de lo que ocurriera en el inicio del ciclo de Xabi Alonso. Para que nos hagamos una idea de cómo viene la trama, nunca volvió al once inicial desde hace más de 60 días.

Los motivos son solo deportivos. El nivel del argentino ni mucho menos ha estado a la altura de la exigencia de un Real Madrid que se mide a la posibilidad de dos temporadas seguidas sin títulos. También surge un cambio de entrenador en el medio de la temporada donde Arbeloa ha venido apostando más por los juveniles que dirigía en el Castilla y por los pesos pesados de un vestuario señalado en estas jornadas. Si a esto le sumamos su condición de recién llegado al club y los galones con los cuales cuenta buena parte de sus competidores por un lugar en el once, la trama se hace más difícil.

En LaLiga, Franco Mastantuono apenas ha sumado un total de 43 minutos desde el pasado 1 de febrero. Los 21 contra el Getafe y 14 ante el Mallorca en dos derrotas del Real Madrid también lo han señalado para buena parte de la afición. Si a esto le sumamos la roja que recibió frente a los azulones, y que lo sacó de los compromisos frente al Celta y el Elche, también se entiende un bajón de participación que a meses de la llegada del Mundial puede tener consecuencias irreversibles en cuanto a su convocatoria.

Arbeloa solo le ha dado 70 minutos a Mastantuono en dos meses: GETTY

Por Champions la película es más compleja. En la serie ante el Benfica sumó apenas 13 minutos en la vuelta. Contra el Manchester City solo 14 en la goleada del Real Madrid en la ida. Pese a calentar durante todo el segundo tiempo contra el Bayern Múnich, la realidad es que Arbeloa volvió a ni siquiera apostar por completar los cambios. Franco Mastantuono podría tener acción este viernes teniendo en cuenta la necesidad de remontar que tiene el conjunto merengue.

Publicidad

Girona, una esperanza para Mastantuono

El Real Madrid disputará el choque frente al Girona con la cabeza puesta en el Allianz Arena de Múnich. LaLiga se encuentra prácticamente perdida y se espera que Arbeloa haga diferentes rotaciones de cara a buscar el milagro en Alemania. Ahí Franco Mastantuono podría colarse nuevamente en un once titular donde a principios de temporada, no nos olvidemos, acumuló hasta ocho titularidades en los primeros 12 partidos del ciclo Xabi Alonso.

Diferente al escenario si pensamos en el partido de vuelta contra el Bayern Múnich. El regreso de Jude Bellingham y la baja de Aurélien Tchouaméni únicamente premian a Eduardo Camavinga de cara al once con el cual la Casa Blanca tendrá que buscar la remontada. Si el Real Madrid cae eliminado en la Copa de Europa, se espera que incluso el argentino tenga menos minutos en el torneo local teniendo en cuenta que ya no existirá la necesidad de rotar pensando en la Champions. Lionel Scaloni, atento y tomando nota de cara a lo que viene por delante.

Datos claves

Franco Mastantuono no es titular en el Real Madrid desde el pasado 1 de febrero .

no es titular en el desde el pasado . El futbolista argentino apenas suma 70 minutos jugados en los últimos 13 partidos oficiales.

jugados en los últimos oficiales. El entrenador Álvaro Arbeloa ha priorizado a jugadores del Castilla y a los pesos pesados.