Mientras Luis Díaz cuesta 70 millones a los 29 años, el valor de mercado de Vinicius Jr. a los 25

Los cuartos de final de la Champions League 2025-26 pusieron primera marcha y una de las mejores llaves es Real Madrid vs. Bayern Múnich. Así que para encender la hoguera y calentar lo que se va a vivir entre estos dos equipazos, no hubo un mejor momento para comparar lo que cuestan Luis Díaz a los 29 años y Vinicius Jr. a los 25.

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¡Hay una gran diferencia! Bayern Múnich rompió lo que dicta la lógica en el mundo del fútbol y puso sobre la mesa 75 millones de euros con bonificaciones para comprar a ‘Lucho’ Díaz que, por ese entonces, tenía 28 años. A pesar de tener poco margen de reventa, el nivel del extremo colombiano reflejado en su valor en el mercado, no puso a dudar al equipo alemán.

Vinicius Jr. alcanzó su valor máximo en el mercado en octubre de 2024 cuando fue valorizado en 200 millones de euros, según el portal ‘Transfermarkt’. Acto seguido, ganó el premio ‘The Best’ al mejor jugador del año y, aunque su costo ha bajado, le saca una gran diferencia a Luis Díaz.

Luis Díaz cuesta dos veces menos que Vinicius Jr. en el mercado: su valor

Luis Díaz y Vinicius Jr. se enfrentan en la Champions League. (Foto: Getty Images)

Los expertos de ‘Transfermarkt’ dictaron sentencia. Mientras Luis Díaz cuesta 70 millones de euros a los 29 años, el valor de mercado de Vinicius Jr. es superior en 80 millones. Esto quiere decir que el extremo del Real Madrid, a sus 25 años, tiene un costo de 150 millones de euros.

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¿Quién tiene un salario más alto, Vinicius Jr. o Luis Díaz?

Aquí también gana el jugador brasileño. A la hora de hablar de salarios, Vinicius Jr. es el segundo jugador mejor pagado del Real Madrid con 25 millones de euros al año. Por su parte, Luis Díaz percibe 11 millones menos que Vini con un salario anual de 14 millones de euros. Es el sexto jugador con el sueldo más alto de todo el Bayern Múnich.

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En síntesis