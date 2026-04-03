Llegó el salvador de Luis Díaz: Por este jugador evitaría una sanción del Bayern Múnich

Bayern Múnich no es un equipo cualquiera en Europa y una muestra de eso es la cláusula del idioma que le ponen a los jugadores extranjeros que contratan. Luis Díaz no fue la excepción, y luego de que el extremo colombiano confesara lo que le podría traer un sanción, apareció el jugador que lo salvaría.

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El diario ‘Bild’ reveló que los jugadores extranjeros del Bayern Múnich como ‘Lucho’ Díaz están obligados a ir al menos a dos o tres sesiones a la semana para aprender alemán y, si no muestran un progreso significativo en las evaluaciones que hace el equipo, podrían recibir sanciones que van de 5.000 a 50.000 euros.

Luis Díaz le admitió al canal ‘Sky Deportes’ que lo más difícil de su adaptación al Bayern Múnich “sigue siendo, el idioma. Depositaron su confianza en mí e intento corresponderles en el campo (…) Recuerdo que en mis días de escuela tuve que aprender alemán y pensé que era lo más difícil del mundo”. ¿Eso quiere decir que será sancionado por la cláusula del idioma del equipo alemán?

Por este jugador, Luis Díaz está a punto de evitar una sanción del Bayern Múnich

Díaz con el jugador del Bayern que lo está ayudando con el alemán. (Foto: Getty Images)

Las redes sociales del Bayern Múnich le hicieron unas preguntas uno a uno a Luis Díaz y cuando le preguntaron quién le había enseñado más alemán, apareció el nombre del jugador que lo salvaría de una sanción. “Gnabry puede ser porque habla un poco español y enseña hablar un poco alemán“, reveló ‘Lucho’.

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¿Quién le ha enseñado alemán? 🇩🇪

¿A quién se llevaría a Colombia? 🇨🇴

¿Quién pone la música? 🎵

¿Quién come más? 😂



Uno a uno, con nuestro querido @LuisFDiaz19 🫶 pic.twitter.com/WJ2feL1LB1 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) April 1, 2026

El contrato de Luis Díaz con Bayern Múnich es hasta este año

Hay tiempo para que cada día aprenda mejor el alemán. Bayern Múnich no solo le tuvo tanta confianza a Luis Díaz que le pagó al Liverpool FC 75 millones de euros con bonificaciones, también le hizo un contrato al jugador colombiano hasta el 30 de junio de 2029. ¡Confianza pura!

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En síntesis

Serge Gnabry enseña alemán a Luis Díaz para ayudarlo a evitar posibles sanciones económicas.

enseña alemán a para ayudarlo a evitar posibles sanciones económicas. El Bayern Múnich exige de dos a tres sesiones semanales para aprender el idioma alemán .

exige de dos a tres sesiones semanales para aprender el . El contrato de Luis Díaz con el club alemán finaliza el 30 de junio de 2029.