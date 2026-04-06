El DT del Bayern lo apoyó: Luis Díaz le dio una lección a sus compañeros con más de 439 mil vistas

De un momento a otro, Bayern Múnich pasó de ir perdiendo 2-1 a terminar ganando 3-2 en un periodo de siete minutos en el tiempo de adición. Y cuando todos se dejaron llevar por la euforia del tercer gol ante Friburgo, Luis Díaz apaeció con un lección a sus compañeros de más de 439 mil vistas.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

¡El DT Vincent Kompany lo apoyó! ‘Lucho’ Díaz fue titular en el partido por la fecha 28 de la Bundesliga y vio como Bayern Múnich estuvo perdiendo 2-0 a nueve minutos del final del tiempo reglamentario. La remontada empezó con un gol de Tom Bischof.

Con el marcador 2-1 a favor de Friburgo empezó el tiempo de adición y al segundo minuto llegó el empate 2-2. Bischof, otra vez el encargado de poner a celebrar al Bayern Múnich. Pasaron siete minutos más y el partido no podía acabarse sin que Luis Díaz le dera una lección a sus compañeros que Kompany apoyó.

Video: La lección que Luis Díaz le dios a sus compañero del Bayern Múnich

Joshua Kimmich y Luis Díaz en Friburgo vs. Bayern. (Foto: Getty Images)

Alphonso Davies, aquel jugador que se ha perdido 90 días por lesiones musculares tras recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA), tiró un centro atrás y Lennart Karl anotó el agónico 3-2 para que el Bayern Múnich le ganara al Friburgo. Todos los jugadores del Bayern fueron a celebrar con el autor del gol, pero Luis Díaz les dio una lección a sus compañeros porque fue el único de los hombres en cancha que corrió a abrazar a Davies. Sabía que la venía pasando mal con las lesiones y le dio un reconocimiento que llegó a más de 439 mil vistas. ¿La reacción de Vicent Kompany? Hacer lo mismo que ‘Lucho‘. ¡Video!

Publicidad

Look how Kompany and the whole Team from the Bench went to Phonzy After his last Minute assist on Karl.



What a Team, This is Mia San Mia.❤️🤍 pic.twitter.com/1Gm8qjgsZy — 𝘽𝙚𝙣𝙟𝙞𝙁𝘾𝘽 ¹⁷ (@Official_Benji_) April 4, 2026

La calificación que le dieron a Luis Díaz en la victoria del Bayern ante Friburgo

A pesar de que no anotó, ni registró asistencias, los expertos del portal ‘Sofa Score’ le dieron a Luis Díaz una calificación de 6.5 puntos en la victoria 3-2 ante Friburgo por, entre otros motivos deportivos, dos pases clave, un tiro a puerta, dos de dos regates completados y ocho de 16 duelos ganados.

Encuesta¿Cuántos goles anotó Luis Díaz ante Friburgo? ¿Cuántos goles anotó Luis Díaz ante Friburgo? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis

Bayern Múnich derrotó al Friburgo por 3-2 en la jornada 28 de la Bundesliga .

derrotó al por en la jornada 28 de la . Luis Díaz registró dos pases clave y completó el 100% de sus regates .

registró y completó el . El video de Luis Díaz abrazando a Alphonso Davies alcanzó las 439 mil vistas.