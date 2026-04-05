Luis Díaz confirmó lo que pasó con James Rodríguez en el vestuario de Colombia tras la derrota vs. Francia

Fue una presentación tan floja de la Selección Colombia que hasta se llegó a instalar el rumor que Luis Díaz y James Rodríguez se habrían peleado en el vestuario, pero… ‘Lucho’ apareció para confirmar lo que pasó con el ’10’ en el camerino de la ‘Tricolor’.

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James jugó 63 minutos en la derrota 3-1 ante Francia en el partido amistoso del 29 marzo y fue uno de los jugadores más criticados porque se le vio con muy poco ritmo competitivo por segundo partido consecutivo. Algo le pasó al capitán de la Selección Colombia y Luis Díaz lo iba a confirmar.

Cuando la lluvia de críticas no paraba para James Rodríguez, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el volante tuvo que ser hospitalizado después de la derrota vs. Francia por un delicado motivo de salud. Y, para las personas que no creyeron en esta versión, apareció ‘Lucho’ Díaz para confirmar lo que pasó con el ’10’ en el vestuario de la Selección Colombia.

Esto pasó con James en el camerino de Colombia, según Luis Díaz

James Rodríguez y Luis Díaz en la Selección Colombia. (Foto: Getty Images)

“Lo vi un poco mal después del partido (contra Francia). Sí, se sentía un poco mal creo que por una intoxicación o algo así. No tengo detalles y ojala esté muy bien y se recupere pronto. Le voy a enviar un mensaje ahorita”, le confesó Luis Díaz a la periodista Melissa Martínez, de ESPN, sobre James Rodríguez.

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El mensaje de Luis Díaz para los que no creen en James Rodríguez

Aunque empezó a tener más seguidores la premisa que James no va a llegar bien al Mundial 2026, Luis Díaz envió un mensaje fuerte y claro: “Él es el capitán y obviamente va a querer estar ahí ayudando al equipo, manteniéndonos digamos en sintonía para siempre tratar de dar en lo que más se pueda y él siempre está disponible, él siempre va a querer jugar siempre estando o no como dicen fisicamente bien y nada… Esperemos que pueda retomar sus descansos bien, que siga aprovechando lo que tiene en su equipo y siga cogiendo el nivel que queremos todos. Él va a llegar bien, no te preocupes“.

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