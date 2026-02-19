Bundesliga desafió a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con Luis Díaz: “Esto es lo que tu querías” 

En uno de los eventos deportivos más vistos del mundo como lo es el Super Bowl hicieron enojar a Donald Trump. Al presidente de Estados Unidos no le cayó nada bien el show de medio tiempo de Bad Bunny, explotó con un polémico mensaje y, como si algo más le faltara, la Bundesliga lo desafió con nadie más y nadie menos que Luis Díaz.

Bajo la premisa que “Juntos somos América”, Bad Bunny se despidió del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 junto a las banderas de los mayoría de los paises del continente americano, y le envió un firme mensaje a Trump por sus políticas de deportación.

El actual presidente de Estados Unidos no tardó en explotar y publicó el siguiente mensaje: “¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia! Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo”. Pasaron unos días, y cuando parecía que las aguas se estaban calmando, aparecio una publicación de la Bundesliga con Luis Díaz para desafiar a Donald Trump.

La Bundesliga usó a Luis Díaz para desafiar a Donald Trump

La Bundesliga, por medio de su cuenta en español de Instagram, decidió desafiar el gusto de Trump y publicó un video de la evolución de Luis Díaz con algunas palabras que dijo Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026: “Porque nunca, nunca deje de creer en mí. Tu también deberías creer en tí. Vales más de lo que piensas. Creeme. Dime, dime… Esto es lo que tu querías”. Además, también redoblaron la apuesta y acompañaron la publicación diciendo que “Luis Díaz, como Benito, nunca dejó de creer”.

Publicación de la Bundesliga con Luis Díaz. (Foto: Instagram / @bundesligaes)

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Con el respaldo de las mismísima Bundesliga por lo bien que lo está haciendo, Luis Díaz tiene lo picos alto de motivación de cara al partido Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt del sábado 21 de febrero a las 9:30 A.M. por la fecha 23 de la Liga de Alemania.

