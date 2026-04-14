PSG a semifinales de la Champions League: ¿Cuándo y contra quién juega?

Este martes 14 de abril de 2026 el Paris Saint Germain consiguió la clasificación a la semifinal de la Champions League, a la tercer consecutiva. El campeón de la edición 2025 fue muy superior a Liverpool, que cierra una temporada para el olvido.

¿Contra quién juega el PSG en semifinales?

PSG jugará las semifinales de la Champions League contra el ganador de la llave entre Real Madrid o Bayern Múnich. En la ida, el equipo alemán se impuso en el Bernabéu y es el gran candidato a ganar este torneo tras ser segundo en la tabla de posiciones general.

¿Cuándo jugará el PSG las semifinales de la Champions League?

Así quedó el calendario de las semifinales de ida y vuelta de la Champions League:

Semifinales ida: 28/29 de abril a las 14H00

Semifinales vuelta: 5/6 de mayo a las 14H00

¡¡APARECIÓ EL BALÓN DE ORO PARA BAJARLE EL MARTILLO A LA SERIE!! Dembelé enganchó ante la marca de Mac Allister y le pegó a colocar, de zurda y desde afuera del área, para el 1-0 (3-0 global) del PSG ante Liverpool.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/T8rNgOrauo — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026

PSG puede alcanzar a Real Madrid

Si PSG logra ganar esta edición de la Copa de Europa, se podrá convertir en el segundo equipo que ha ganado a edición consecutiva la Champions League, desde que se juega bajo ese nombre. Igualaría el récord que hizo Real Madrid entre 2016 y 2017.

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