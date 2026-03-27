A pesar de la derrota de Colombia, el entrenador de Croacia le puso un nuevo apodo a Luis Díaz

Un caballero en la victoria… Una de las grandes sorpresas después de la derrota de la Selección Colombia ante Croacia fue la actitud que tomó el entrenador Zlatko Dalić. No solo sorprendió con una declaración sobre los hinchas colombianos, también le puso un nuevo apodo a Luis Díaz.

A pesar de que Croacia se vio superior a lo que reflejó la victoria 2-1, Dalić no se dejó llevar por el triunfalismo y reconoció lo difícil que fue ganarle a Colombia en un estadio como el Camping World que estaba repleto de hinchas colombianos.

“Demostramos carácter, energía y fuerza para remontar. El partido fue muy bueno para todos. Hubo muchas cosas buenas por ambas partes; Croacia estuvo compacta, fue responsable, se aprovechó al máximo y creó muchas ocasiones. Así que puedo estar satisfecho. Ganarle a Colombia aquí, ante un estadio lleno, es un gran logro y una gran motivación para el futuro“, dijo el entrenador de Croacia antes de bautizar a Luis Díaz.

El nuevo apodo que el DT de Croacia le puso a Luis Díaz

Zlatko Dalić habló del nivel de Luis Díaz con Colombia. (Foto: Getty Images)

Luis Díaz no tuvo el mejor rendimiento ante Croacia, la aplicación ‘BeSoccer’ le dio 5.5 puntos de calificación, pero eso no impidió que Zlatko Dalić lo elogiara con un calificativo perfecto como nuevo apodo. “Un muy buen equipo. Tienen a Díaz, que puede decidir un partido en un segundo y hacer todo lo posible para destrozarte como equipo. Tienen a Suárez, que siempre marca, que juega de maravilla en el Sporting, a Rodríguez… Un muy buen equipo, tienen velocidad, calidad y transiciones, son difíciles de parar. El mayor peligro es Díaz, que es uno de los mejores jugadores de Europa este año“, señaló el técnico de Croacia.

ver también La jugada de Luis Díaz a lo Ronaldinho ante Croacia que le da la vuelta al mundo

Zlatko Dalić estuvo cerca de llegar dos veces a la Selección Colombia

El periodista Carlos Antonio Vélez, del canal Win Sports, reveló que Dalić estuvo dos veces cerca de ser el entrenador de la Selección Colombia. La primera antes de que Carlos Queiroz fuera presentado el 7 de febrero de 2019 y la segunda antes de que Néstor Lorenzo asumiera como técnico de la ‘Tricolor’ el 14 de junio de 2022.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿En qué estadio jugaron Colombia y Croacia en Estados Unidos? ¿En qué estadio jugaron Colombia y Croacia en Estados Unidos? Ya votaron 0 personas

En síntesis