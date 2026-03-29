Kylian Mbappé reconoce lo que Luis Díaz le hizo al Bayern Múnich: “Está en mejor forma”

En los cuartos de final de la Champions League 2025-26 se viene un partidazo entre Bayern Múnich y Real Madrid, así que Kylian Mbappé no dudó en empezar a palpitar el encuentro reconociendo lo que Luis Díaz le hizo al equipo alemán.

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Desde las semifinales de la Champions League 2011-12, Bayern Múnich no ha podido eliminar al Real Madrid en una llave de enfrentamiento directo en los ocho partidos que se han enfrentado. El equipo ‘Merengue’ ha ganado 4 de 4 eliminatorias (2014, 2017, 2018 y 2024) con 19 goles a favor y 9 en contra. Con ‘Lucho’ Díaz la historia será diferente.

“Desde que estoy en el Bayern, nos hemos enfrentado varias veces al Real Madrid y siempre nos han eliminado. La emoción por este duelo es enorme, pero también la responsabilidad. Muchas veces no fuimos el peor equipo sobre el campo; simplemente nos faltó ese momento de suerte o contundencia. Es hora de cambiar eso“, afirmó Joshua Kimmich antes de que llegaran las palabras de Kylian Mbappé.

Mbappé reconoce el nivel del Bayern Múnich con Luis Díaz y compañía

Mbappé y Luis Díaz se enfrentarán en la Champions League. (Foto: Getty Images)

Con la llegada de Luis Díaz en esta temporada, el Bayern Múnich está en boca de todos y Kylian Mbappé no dudó en reconocer que “en la Champions League nos vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, probablemente el que está en mejor forma ahora mismo, el Bayern de Múnich. Pero si hay un equipo capaz de vencerlos, es el Real Madrid”.

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Fechas de la llave Real Madrid vs. Bayern Múnich por fuartos de final de la Champions League

Con la ventaja que Luis Díaz y Bayern Múnich van a terminar esta serie de cuartos de final de la Champions League en condición de local, el equipo alemán primero visita al Real Madrid el martes 7 de abril a las 2:00 P.M. y luego recibe a Kylian Mbappé y compañía el miércoles 15 de abril a las 2:00 P.M.

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En síntesis

El Bayern Múnich enfrentará al Real Madrid en cuartos de final de Champions 2025-26.

enfrentará al en cuartos de final de Champions 2025-26. Kylian Mbappé reconoció que el equipo alemán es actualmente el rival en mejor forma.

reconoció que el equipo alemán es actualmente el rival en mejor forma. El partido de ida será el 7 de abril y la vuelta el 15 de abril.

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