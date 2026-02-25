El pase ‘maradoniano’ de Richard Ríos ante Real Madrid que le da la vuelta al mundo

De un momento a otro, Richard Ríos fue tendencia en X a pesar de la derrota de Benfica ante Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Champions League 2025-26. Y no solo fue porque tuvo un buen partido, tambió dio un pase ‘maradoniano’ que le dio la vuelta al mundo.

Luego de pasar 32 días por fuera de las canchas debido a una luxación anterior traumática en el hombro derecho, Ríos volvió a ser titular y el escenario ante el Real Madrid en el imponente estadio Santiago Bernabéu con más de 80.000 aficionados no le quedó grande.

Conscientes de que iban perdiendo la serie 1-0, Benfica no salió a esconderse en el partido de vuelta y empezó dominar la posesión del balón. Richard Ríos, sin una posición fija en el campo, encontró el espació perfecto al minuto 13 del primer tiempo para emular aquellos pases de Diego Maradona que dejaban sin palabras a los hinchas y jugadores rivales.

Video: Richard Ríos y un pase ‘maradoniano’ ante Real Madrid

Richard Ríos ante Real Madrid en la Champions League. (Foto: Getty Images)

¿Algún problema de recibir el balón de espaldas y saber que los más de 86 kilos de Antonio Rüdiger están a pundo de golpearte por la espalda? Richard Ríos dijo no y apenas recibió el balón dio un pase ‘maradoniano’ para que Vangelis Pavlidis entrara solo al área del Real Madrid y tirara un centro que casi termina en autogol de Raúl Ascencio. El gran pase del volante de la Selección Colombia no se perdió, ya que la jugada que inició con esta acción terminó en el gol de Rafa Silva. ¡Video!

Este es el millonario salario de Richard Ríos en Benfica

Con la actuación de 6.7 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, que tuvo Richard Ríos en la derrota 2-1 ante Real Madrid, quedó demostrado porque es el tercer jugador mejor pagado de Benfica con un salario anual de 3 millones de euros. Esta cifra la da el portal experto ‘Capology’.

