Así va el historial de Simeone contra equipos de Premier League en la Champions: 9 victorias y 6 eliminatorias superadas

Diego Pablo Simeone intentará volver a ser la pesadilla de la Premier League por la Champions League. Su Atlético de Madrid recibirá este miércoles al Arsenal en una nueva eliminatoria contra la mejor liga del mundo por parte del Cholo. Los números de su historial contra los conjuntos del Reino Unido dejan un balance de 9 victorias y 6 eliminatorias superadas sobre 8.

Vayamos primero a los datos generales de la mano del Cholo: Simeone y el Atlético de Madrid disputaron 24 partidos ante equipos de la Premier League. Venció en 9 de estos por competiciones como la Champions, la Europa League y la Supercopa de Europa. En 8 eliminatorias disputadas contra las potencias del Reino Unido, salió como vencedor de 6 al final de los 180 minutos reglamentarios.

Solamente Chelsea en el año 2021 y Manchester City allá por el 2023 pudieron derrotar a Simeone en Champions a 180 minutos. Otros conjuntos de la talla de Liverpool, Manchester United, Leicester o Tottenham cayeron ante un Atlético de Madrid que vuelve a tener el Reino Unido como un paso obligatorio para intentar llegar a la final de la Copa de Europa. La primera eliminatoria del Cholo se dio justamente ante los Blues por la edición del año 2014, antes de pisar la definición de Lisboa contra el Real Madrid.

Incluso Simeone ya sabe lo que es eliminar al Arsenal de competiciones europeas. Ocurrió en la Europa League del año 2018. Tras empatar a uno en Londres con gol de Antoine Griezmann, se venció en la vuelta por 1 a 0 con gol de Diego Costa para llegar a la final de Lyon. Ahí, y frente al Lyon, se firmaría el penúltimo título europeo del Cholo con su Atlético de Madrid.

Simeone ya eliminó al Arsenal en el 2018: GETTY

Incluimos dentro de estas eliminatorias la que disputasen Atlético de Madrid y Chelsea por la Supercopa de Europa del año 2011. Los colchoneros llegaban como campeones de la Europa League tras derrotar al Athletic Club de Bilbao. Vencerían a los ingleses en Mónaco por un 3 a 0 contundente gracias a un triplete de Falcao. Solo Manchester City de Pep Guardiola o el Chelsea de Thomas Tuchel saben lo que es sacar al Cholo a 180 minutos en Europa.

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Arsenal puede tener varias bajas ante Simeone

Justin Timber, Ricardo Calafiri, Kai Havertz y Eze Son en este momento un dolor de cabeza para Mikel Arteta. Los dos laterales no han tenido continuidad en los entrenamientos hasta la fecha y salvo giro de 180° no podrán ser titulares en el Metropolitano. En cuanto al alemán y al extremo inglés se refiere, arrastran molestias pensando en la eliminatoria que viene por delante.

No los olvidemos que además Arsenal disputa en este momento una lucha sin tregua por la Premier League. No pueden cometemos errores los dirigidos por Mikel Arteta, quienes antes del partido de vuelta la semana que viene en Londres tendrán que recibirá Fulham el fin de semana. Llegan con varios de sus futbolistas más importantes al límite en lo físico y con algunas dudas en cuanto a la convocatoria que será oficial en horas.

Datos claves

Diego Simeone registra 9 victorias en 24 partidos disputados contra equipos de la Premier League .

registra en 24 partidos disputados contra equipos de la . El técnico argentino ha superado 6 de 8 eliminatorias directas frente a clubes ingleses en Europa.

directas frente a clubes ingleses en Europa. Simeone ya eliminó al Arsenal anteriormente en la Europa League de 2018 gracias al gol de visitante.