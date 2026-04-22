El foco del Atlético de Madrid en el cierre de la temporada está puesto exclusivamente en la Champions League. Hasta el sábado también lo tuvo en la Final de la Copa del Rey (que perdió con la Real Sociedad), por lo que la idea de Diego Simeone con respecto a los compromisos que le quedan por LaLiga es clara: dosificar las cargas.

Es decir, rotará para que sus dirigidos lleguen con la batería bien cargada y sin complicaciones físicas a los choques trascendentales, en este caso, ante el Arsenal por la Semifinal de la Liga de Campeones de Europa los días miércoles 29 de abril en el Estadio Metropolitano y el martes 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres.

Pero esta decisión no está cayendo bien en varios de los equipos que compiten en LaLiga por ingresar a alguna copa de la UEFA o por la permanencia. Por ejemplo, contra el Sevilla, equipo que está intentando escapar del descenso, el Atleti paró un once absolutamente alternativo y de alguna forma cedió 3 puntos que para los de Nervión eran tan necesarios como el agua.

Y resulta que ante el Elche este miércoles en el Estadio Manuel Martínez Valero se verá una situación similar, puesto que Diego Simeone citó a 9 jugadores de la cantera, una decisión que en cierto punto tiene una excusa adicional que son las lesiones de David Hancko, Josema Giménez, Ademola Lookman y Alexander Sørloth.

Los convocados del Atlético de Madrid para el partido con el Elche con 9 canteranos.

Pablo Sánchez, presidente del Levante, apuntó contra Diego Simeone

Ya hubo cuestionamientos públicos para Diego Simeone. Fueron de parte del presidente del Levante Pablo Sánchez, por lo que fue la alineación del Atlético de Madrid contra el Sevilla, equipo que justamente pelea con el equipo valenciano la permanencia en la máxima categoría del fútbol de España.

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“Ha sido una jornada pésima para nosotros en cuanto a resultados. Ha sido una jornada difícil de entender. Ha habido resultados poco previsibles, con alineaciones… Equipos que no han jugado con sus mejores jugadores. Sé que pasa todas las temporadas, pero no por eso deja de ser poco bonito“, dijo a la transmisión oficial luego del triunfo del Levante 1 a 0 vs. Getafe.

Incluso, haciendo clara alusión al Cholo, añadió: “Hay que intentar poner todo para ganar los partidos y esta jornada no ha sucedido así. En algunos encuentros no han jugado los mejores y nos sentimos perjudicados. Había partidos en los que las fuerzas no estaban igualadas”.

En síntesis

Diego Simeone rota el plantel del Atlético para priorizar las semifinales ante el Arsenal en Champions.

rota el plantel del Atlético para priorizar las semifinales ante el en Champions. El presidente del Levante, Pablo Sánchez , criticó al técnico por no alinear a sus mejores jugadores.

, criticó al técnico por no alinear a sus mejores jugadores. Atlético de Madrid jugará este miércoles contra Elche con nueve canteranos citados por lesiones y rotación.