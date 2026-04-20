Los cuatro jugadores que serán parte de la renovación profunda del Atlético de Madrid

La derrota en la Final de la Copa del Rey caló hondo en el Atlético de Madrid. Es que en el Colchonero saben bien que la copa nacional era el objetivo más accesible para cortar con la racha sin títulos (el último fue con LaLiga 2020/2021), además de que hubiera servido como envión anímico para afrontar la Semifinal de la UEFA Champions League.

Pero al mismo tiempo dejó en evidencia que el plantel que comanda Diego Simeone precisa de una renovación, independientemente de lo que vaya a suceder frente al Arsenal, primero en el Estadio Metropolitano este miércoles 29 de abril y después en el Emirates Stadium de Londres el martes 5 de mayo (el que gane disputará la Final el 30 de mayo en Budapest).

De hecho, en España ya se habla de los jugadores que se acercan a la puerta de salida. Así de claro lo expuso Marca con futbolista como Jan Oblak, José María Giménez y Koke Resurrección, quienes podrían sumarse a Antoine Griezmann, quien ya firmó su incorporación al Orlando City de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Esto, sin contar las figuras que podrían recibir una oferta tentadora para abandonar al Atlético de Madrid. Principalmente, Julián Alvarez, de quien otra vez se habla que podría dejar la capital española para sumarse al FC Barcelona. Mundo Deportivo apunta que la Araña es la prioridad de Deco, el director deportivo del club culé, pero que su límite para negociar son 100 millones de euros.

El calendario del Atlético de Madrid

Luego de la caída en la Final de la Copa del Rey con la Real Sociedad, el Atlético de Madrid se enfoca en tratar de terminar de la mejor manera posible LaLiga (en la que solo le queda pelear por un lugar en la Champions League de la próxima temporada, porque ya no tienen chances matemáticas para ser campeón) y en consagrarse por primera vez en su historia en la Liga de Campeones de Europa.

Con lo cual, en orden, los partidos que le quedan al equipo que dirige el Cholo son: Elche (22/4), Athletic Club de Bilbao (25/4), Arsenal (29/4), Valencia (2/5), Arsenal (5/5), Real Celta de Vigo (9/5), Osasuna (12/5), Girona (17/5) y Villarreal (24/5).

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En síntesis