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Moisés Caicedo

¿Deja en duda su futuro como Enzo? Moisés Caicedo habló sobre el mal momento de Chelsea

Enzo no dejó clara su continuidad y esto respondió Moisés Caicedo tras la humillación que recibió Chelsea.

Por Jose Cedeño Mendoza

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Moisés Caicedo no duda y habla del mal momento de Chelsea
© GettyImages/ Edit BVMoisés Caicedo no duda y habla del mal momento de Chelsea

Después de ser humillados por el PSG, y con un capitán como Enzo Fernández, dejando en duda su continuidad, Moisés Caicedo salió a dar la cara. El volante ecuatoriano y su equipo pasan por el peor momento desde que ganaron el Mundial de Clubes en 2025.

Ante esto, Moisés Caicedo salió a “dar la cara” y reconoció que el equipo no está bien, aunque no dejó claro que podría dejar el club. El tricolor es buscado por varios equipos grandes de Europa y ahora mismo no se sabe si la siguiente temporada jugará con Chelsea.

“Obviamente fue decepcionante para todos, pero por supuesto sabíamos que el París es un rival muy difícil. Intentamos dar lo mejor de nosotros, pero ya sabes, son los últimos campeones de la Liga de Campeones. Hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero no conseguimos lo que queríamos, aunque queremos seguir adelante“, comentó Moisés Caicedo en la entrevista post partido.

Moisés Caicedo tampoco dudó en reconocer a su rival como el mejor y a través de eso explicar la dura derrota que sufrieron. “Seguro que queríamos hacerlo mejor, pero sin duda ahora son, creo, uno de los mejores del mundo. Es simplemente decepcionante y queremos continuar así o incluso mejor”, afirmó el jugador.

Moisés Caicedo también fue criticado por los aficionados y la prensa de Inglaterra. El ecuatoriano jugó un partido en otra posición y fue incapaz de evitar que sufran una humillante derrota. “Bueno, creo que todo es mentalidad y todos estaban listos para luchar esta noche“, sentenció la estrella de la Selección de Ecuador.

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Enzo Fernández no dejó claro su futuro y continuidad en Chelsea. Entre todos los rumores, salió que Real Madrid podría hacer un esfuerzo por su fichaje, sin embargo, todos son rumores. El equipo ‘Merengue’ también aparece como uno de los interesados en el ecuatoriano, Moisés Caicedo.

Las estadísticas de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 40 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano ha marcado 5 goles y ha dado 1 asistencia. Lleva en cancha más de los 3.000 minutos. Ha sido muy regular y casi no se ha lesionado.

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¿Qué debe hace Moisés Caicedo?

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En síntesis:

  • Moisés Caicedo calificó como “decepcionante” la eliminación del Chelsea ante el PSG, reconociendo la superioridad del vigente campeón europeo.
  • Pese a las críticas por su rendimiento y cambio de posición, el volante evitó confirmar su permanencia en el club ante el interés de equipos como el Real Madrid.
  • El ecuatoriano registra 40 partidos y 5 goles esta temporada, consolidándose como uno de los jugadores con mayor regularidad física en el plantel londinense.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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