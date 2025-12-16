Tras sus críticas a Luis Diaz y en medio de rumores de retiro, Bayern Múnich pierde a Neuer por tiempo indefinido

Heidenheim marcará el final del año 2025 para un Bayern Múnich donde los problemas no cesan después de la igualdad como local frente a Mainz. El conjunto de Luis Díaz ha perdido de manera indefinida al guardameta Manuel Neuer hasta nuevo aviso. Una rotura muscular a lo largo de las últimas jornadas le sacará de los terrenos de juego en una temporada especial donde las haya.

“FC Bayern tendrá que prescindir por el momento de su capitán Manuel Neuer. El portero sufrió una rotura muscular en la parte posterior del muslo derecho durante el partido de la Bundesliga disputado el domingo en casa contra el 1. FSV Mainz 05. Así lo han determinado las pruebas realizadas por el departamento médico del FC Bayern”, confirmaba el gigante de Alemania alrededor del Estado de salud de su guardameta.

Jonas Urbig de 22 años apunta a ser el portero titular en el encuentro frente a Heidenheim de este fin de semana. Hablamos de un compromiso donde se espera que Luis Díaz retorne a la formación titular del equipo de Vincent Kompany tras cumplir la fecha de sanción frente a Mainz por acumulación de tarjetas. También luego de unas merecidas vacaciones en Colombia que es su propio entrenador marcó como claves de cara a mantenerle en un estado tanto físico como psicológico apto para lo que viene por delante. Neuer, la gran baja de este fin de semana.

El histórico portero del fútbol alemán vive una temporada especial donde las haya. Desde hace varios cursos que en Múnich se habla de la necesidad de ir consolidando un reemplazante de peso para cuando Manuel abandone la actividad. Este de momento ni mucho menos se ha mostrado tajante alrededor de lo que pretende hacer con su carrera más allá del 30 de junio del año 2026. Se ha especulado en varios portales alemanes con la posibilidad de que se le ofrezca una renovación por 12 meses más.

Por lo pronto Bayern Múnich no confirma ni el tiempo de baja ni tampoco de qué manera se afrontará la recuperación del líder del vestuario. Hablamos de una rotura muscular que muchos entienden como un desgarro de tres semanas mientras otros hablan de una situación que podría alargarse incluso hasta los dos meses. Solamente el tiempo dirá que ocurre, pero los dirigidos por Vincent Kompany siguen atravesando una de las semanas con mayor carga informativa del último tiempo por el Rey de la Bundesliga.

Neuer no descarta el retiro

En charla con Sky Sports, el propio Manuel Neuer se mostró tajante alrededor de lo que puede ocurrir a finales de curso en el Allianz arena. Nadie descarta que abandone la actividad después de casi 20 años ligado al fútbol de élite. Se pretende que el icono siga ligado al club pero en caso de que esto no ocurra se tiene apuntada a la figura de Mike Maignan. Termina contrato en la ciudad de Milán el mismo día que el compañero de Luis Díaz.

“Me gustaría tomarme mi tiempo con ello…Se trata de tomarse el tiempo para pensar: ‘Bueno, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi salud? ¿Tiene sentido continuar? Necesito un poco más de tiempo’”, comentaba sin ningún tipo de dubitación un Manuel Neuer que será baja hasta nuevo aviso en Bayern en una temporada cargada de preguntas sobre su futuro.

