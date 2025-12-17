La rompe en Bayern Múnich con Luis Díaz y en Real Madrid lo piden por sus fotos en el Bernabéu

Real Madrid se prepara para debutar por la Copa del Rey frente a Talavera mientras las informaciones en el mercado de fichajes no se detienen. En España se especula que Xabi Alonso no recibirá caras nuevas de cara al segundo tramo de la temporada. Todo esto mientras un compañero de Luis Díaz es pedido a gritos por parte de la afición merengue como nuevo activo de su plantel. Es la sensación del Bayern Múnich por estas fechas y esperanza de Alemania pensando en la próxima década.

Hablamos de Lennart Karl. Una joya de apenas 17 años que irrumpido con fuerza en el equipo de Vincent Kompany y que incluso ha tenido la posibilidad ya de consolidarse como un activo del primer equipo en el conjunto bávaro. Todo pasa por entender cómo a lo largo de las últimas horas, se hizo viral en las redes sociales una vieja imagen suya en el estadio Santiago Bernabéu cuando apenas se acercaba a los 10 años de edad. Los hinchas merengues piden a gritos su llegada al club.

“¡Genial foto! Parece que Lennart Karl está impregnado del ambiente del Bernabéu con la camiseta del Real Madrid. ¡Una futura estrella!…Tráiganlo a casa…En TikTok se nota que le gustan Vini y Mbappé…Lennart Karl dominaría por completo el Bernabéu, ¡pura clase!…Mini Messi se prepara para ser un futuro jugador del Madrid”, comentarios que pueden encontrarse en las imágenes difundidas por redes sociales donde se ve a un joven Lennart Karl en el feudo madridista.

A todo este revuelo en redes sociales se le suman también las preferencias en cuanto a Instagram se refiere de Lennart Karl. Bayern Múnich y Real Madrid son los únicos clubes que sigue en dicha plataforma un media punta zurdo de 17 años que acumula un total de 6 goles y 2 asistencias en los 20 partidos que Kompany le ha utilizado en lo que vamos de temporada. En tiempos donde Luis Díaz se alista para volver al ruedo, la joya de Baviera desata la locura en España.

La imagen de Karl que desató la locura en los fans de Real Madrid: GETTY

Hablamos de un joven cargado de talento y que ha aprovechado como nunca sus oportunidades de la mano de un equipo que marcha líder en la Bundesliga. Con apenas 17 años ya se encuentra en el radar de la selección alemana pensando en la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Sus preferencias en redes sociales y viejas imágenes del pasado generan una oleada de pedidos desde la capital española pensando en incorporarle como extremo por derecha. ¿Su valor de mercado? En este momento cercano a los 20 millones de euros.

Mbappé ganó juicio al PSG

61 millones de euros deberían ser abonados al delantero del Real Madrid más pronto que tarde. Todo ello en relación al último contrato que firmó en PSG antes de unirse a la Casa Blanca del fútbol. En este se entendía que el club le debía dichas sumas de dinero teniendo en cuenta las primas de renovación y fidelidad activadas en ese vínculo contractual. Tras diferentes pasos en cuanto a jurisprudencia se refiere, anoche el Tribunal de París ordenó que se le abonen dichas cantidades.

“El tribunal ha ordenado la ejecución provisional, lo que indica que el club debe pagar desde ahora. El fútbol no es una zona sin ley. Esperamos que el PSG pueda ejecutarlo espontáneamente sin que tengamos que pasar por la vía de un alguacil. Eso sería elegante”, reflexiones de los abogados de Mbappé a la salida de las cortes.

