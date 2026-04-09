Tras el gol al Real Madrid, así ignoró Harry Kane a un niño colombiano que le pidió una foto

Harry Kane fue una de las figuras de la victoria del Bayern Múnich ante Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League, y cuando parecía que todos en Colombia lo querían por lo bien que se la lleva con Luis Díaz, apareció ignorando un niño colombiano que le pidió una foto.

¿Fue a propósito o no se dio cuenta? Bayern Múnich empezó pisando fuerte en el marcador tras un gol de ‘Lucho’ Díaz al minuto 41 del primer tiempo. Inició la segunda etapa y, a pesar de que no llegaba en las mejores condiciones físicas por un golpe en el tobillo, Kane se reportó en el marcador.

Michael Olise le dio un pase, Harry Kane abrió el pie derecho y… ¡Golazo! Bayern Múnich le terminó ganando 1-2 al Real Madrid y el canal de YouTube del equipo alemán decidió publicar un video del detrás de escena de la gran victoria. Ahí se dio el encuentro del delantero inglés con un niño colombiano.

La inesperada reacción de Harry Kane con un niño colombiano

Harry Kane en la victoria del Bayern Múnich ante Real Madrid. (Foto: Getty Images)

Los jugadores del Bayern Múnich empezaron a ingresar al hotel de concentración tras el triunfo ante el Real Madrid, Kane paró a tomase una fotografía con los que primero estaban en la fila. Luego, un niño que tenía la camiseta de la Selección Colombia le extendió la mano y lo llamó: “Harry Kane, Harry Kane”. Sin embargo, el delantero pasó de largo, y sí paró con un niño que estaba más adelante.

*Ver video desde 10:50.

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¿Quién lleva más goles en la Champions League 2025-26, Harry Kane o Luis Díaz?

Mientras uno está peleando por ser el goleador del torneo, el otro está bastante lejos. Hasta el partido de vuelta de los cuartos de final Bayern Múnich vs. Real Madrid del miércoles 15 de abril a las 2:00 P.M (hora colombiana), Harry Kane lleva once goles y esta a tres de Kylian Mbappé, quien lidera la tabla de goleadores de la Champions League 2025-26. Por su parte, Luis Díaz lleva cinco anotaciones en esta competición.

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