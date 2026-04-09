La decisión de FIFA con Luis Díaz luego de la sanción que recibió ‘Lucho’ en Champions

La noche no terminó como Luis Díaz hubiera querido. El extremo colombiano anotó el primer gol de la victoria del Bayern Múnich 1-2 ante el Real Madrid en el partio de ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-26, pero recibió una sanción por parte de la UEFA. Acto seguido, la FIFA tomó una decisión con ‘Lucho’. ¿Casualidad o causalidad?

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Kylian Mbappé acababa de marcar el descuento para el Real Madrid, Bayern Múnich pasó a ganar 1-2 y había que empezar a cuidar la victoria. Luis Díaz lo entendió a la perfección y retrocedió para intentar quitarle un balón a Vinicius Jr.

‘Lucho’ Díaz no cumplió el objetivo, le dio una patada a Vinicius Jr. y el árbitro Michael Oliver le sacó tarjeta amarilla. La UEFA tomó nota y, con base al artículo 6 (inciso 1, letra c) del reglamento disciplinario, sancionó al jugador colombiano con una multa.

Esto decidió FIFA con Luis Díaz luego de la sanción que recibió ‘Lucho’ en Champions

Díaz recibió una multa por esta amarilla. (Foto: Getty Images)

Luego de la victoria del Bayern Múnich ante el Real Madrid del 7 de abril que dejó una sanción ecónomica de unos 2.500 euros para Luis Díaz por ser amonestado, la FIFA no dudó, y por medio de la cuenta de X en español de la Copa del Mundo, decidió presumir a ‘Lucho’ con un contundente mensaje sobre una artículo que publicaron en la página oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación: “La creatividad caótica de un Luis Díaz encendido”.

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Post de FIFA sobre Luis Díaz. (Foto: fifaworldcup_es)

¿Cuando debuta Luis Díaz con la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Es la primera Copa del Mundo de la FIFA que va a jugar Luis Díaz y hay grandes expectativas por el nivel con el que llega. El debut de ‘Lucho’ con la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 es ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M.

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Datos clave

Luis Díaz anotó un gol en la victoria 1-2 del Bayern Múnich ante Real Madrid.

anotó un gol en la victoria 1-2 del ante Real Madrid. La UEFA multó con 2.500 euros al colombiano tras ser amonestado por Michael Oliver.

multó con al colombiano tras ser amonestado por Michael Oliver. La FIFA elogió a Díaz en redes sociales destacando su “creatividad caótica” tras la sanción.