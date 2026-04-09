Llegó a más de 347.000 vistas: La lección de Luis Díaz a los 2 jugadores del Real Madrid que lo provocaron

El partidazo que se jugaron Bayern Múnich y Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-26 sigue dando de qué hablar. Ahora, apareció la lección que Luis Díaz le dio a los dos jugadores del equipo ‘Merengue’ que lo provocaron.

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¡Llegó a más de 347.000 vistas! Los jugadores del Real Madrid sabían que ‘Lucho’ Díaz llegaba como uno de los mejores extremos del mundo con 40 contribuciones de gol (22 goles y 18 asistencias) hasta el partido del 7 de abril, así que había que empezar a ablandarlo para que no marcara diferencia. ¿Les sirvió?

A pesar de que no tuvo el mejor de los partidos, Luis Díaz no solo dejó el primer gol de la victoria del Bayern Múnich 1-2 ante el Real Madrid, también demostró la clase de jugador que es al no dejarse provocar y concentrarse en lo que mejor sabe hacer: jugar al fútbol ¡Un video lo demostró!

Luis Díaz y una lección a los 2 jugadores del Real Madrid que lo provocaron

Luis Díaz y Aleksandar Pavlovic en Real Madrid vs Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Durante el triunfo del Bayern Múnich en el estadio Santiago Bernabéu, Luis Díaz y Álvaro Carreras tuvieron un cruce. El extremo terminó en el suelo y cuando el lateral del Real Madrid lo empujó para provocarlo, ‘Lucho’ actuó como si nada y siguió trotando. Antonio Rüdiger esperó a ‘Lucho’ pocos metros después para empujarlo y la lección del colombiano continúo. ¿Por qué? Porque siguió como si nada, no cayó en la provocación y terminó siendo el autor de uno de los dos goles del Bayern.

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El impacto de Luis Díaz en la venta de camisetas del Bayern que sorprendió a todos

El periodista Kilian Kreitmair, del portal alemán ‘Abendzeitung’, reveló que desde la llegada de Luis Díaz en el inicio de esta temporada han aumentado en 400 por ciento los pedidos de camisetas que le hacen al Bayern Múnich desde Colombia. Esto le permitió a ‘Lucho’ estar en el Top-5 de los jugadores del Bayern que más camisetas venden.

Encuesta¿Cuáles fueron los dos jugadores del Real Madrid que provocaron a Luis Díaz? ¿Cuáles fueron los dos jugadores del Real Madrid que provocaron a Luis Díaz? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis

Luis Díaz marcó un gol tras ignorar provocaciones físicas de Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger .

marcó un gol tras ignorar provocaciones físicas de y . El colombiano evitó la confrontación y continuó trotando tras ser empujado por ambos defensores merengues.

y continuó trotando tras ser empujado por ambos defensores merengues. Un video del partido en el Santiago Bernabéu alcanzó más de 347.000 vistas resaltando su actitud.