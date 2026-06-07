“Frecuentaba la casa de Óscar Julián, tenía una relación”: Harold Perilla, exárbitro FIFA, sobre Wilmar Roldán

Cada vez que suena un silbato en el fútbol de Colombia, el común denominador son las decisiones polémicas. Para nadie es un secreto, no se pasa por el mejor nivel, así que BOLAVIP consultó al exárbitro FIFA Harold Perilla y… ¡Oh, sorpresa! Llegó una confesión inesperada sobre Wilmar Roldán y Óscar Julián Ruiz.

Perilla dirige partidos de fútbol desde los 14 años, duró de 12 a 13 años como árbitro en el fútbol colombiano y en 2017 llegó a la cúspide de la carrera siendo árbitro FIFA. Sin embargo, las puertas se le empezaron a cerrar, y el nombre de unos los referentes históricos del arbitraje colombiano, Óscar Julián Ruiz, se hizo presente como muy pocos lo hubieran esperado.

“A Nicolás Gallo y Andrés Rojas los denuncié ante la fiscalía por tráfico de influencias. Nicolás Gallo en este momento tiene mi escarapela internacional, recordemos que fui árbitro internacional en 2017 y desde el 2016 Rafael Sanabria denunció que Nicolás Gallo iba a llegar a ser árbitro internacional gracias a los favores sexuales que le debía a Óscar Julián“, le empezó diciendo Harold Perilla a BOLAVIP.

“Tenía una relación con Oscar Julián”: Harold Perilla sobre Wilmar Roldán

Harold Perilla, Óscar Julián Ruiz y Wilmar Roldán. (Foto: Vizzor y Getty Images)

A pesar de que admitió que es uno de los mejores arbitros de la historia de Colombia, Perilla reveló la historia sobre Wilmar Roldán y Óscar Julián Ruiz que pocos, muy pocos conocían en el mundo del fútbol.

“Roldán, que salió a decir y se celebraron que tenía 500 partidos, y vuelvo y le digo acá, de qué le sirven 500 partidos, de qué le sirven tantas finales si perdió su dignidad. Si era un árbitro que también en sus inicios frecuentaba la casa de Oscar Julián, tenía una relación con Óscar Julián de más de cinco o seis años, todos lo sabíamos, relación abierta. Hoy lo está negando, hoy ni siquiera reconoce que fue su papá árbitral, que fue el que lo formó y ni siquiera reconoce eso. O sea, eso demuestra la clase de persona que es. Entonces, prefiero en este momento estar por fuera del arbitraje, estar por fuera de toda esa relación corrupta que está, pero estar tranquilo, estar con mi dignidad intacta y viendo el Mundial desde mi casita, pero como le digo… Con mi conciencia intacta”, dijo Harold Perilla.

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El mensaje de un exárbitro FIFA a Roldán por no denunciar la corrupción en el arbitraje colombiano

Wilmar Roldán y Harold Perilla. (Foto: Getty y Vizzor Image)

Con más de 141.000 reproducciones, la comunidad del fútbol colombiano reaccionó y se sorprendió con el fuerte mensaje que Harold Perilla le envío a Wilmar Roldán porque, según él, su silencio ha permitido que el tráfico de influencias y la corrupción lleven a que el nivel de lo árbitros en Colombia toque fondo.

“Le digo al señor Roldán: ¿Por qué no ha tenido los pantalones? ¿Por qué no ha tenido la dignidad de hacer esta denuncia siendo el árbitro que está en la máxima categoría? Él quiere llegar ahora a manejar el arbitraje y por eso le toca quedarse callado. Sí, él quiere manejar el arbitraje y no puede denunciar a Óscar Julián porque cómo lo va a denunciar si él prácticamente pues tiene una relación muy cercana. En los 24 y los 31 de diciembre durante muchos años, que lo normal es que si usted vive en Medellín y su mamá está en Remedios (municipio) pues lo normal es que usted vaya y la pase con su mamá y con su familia, no 24 y 31 durante muchos años sagrado estaba en Villavicencio compartiendo con Óscar Julián, esas dos fechas tan importantes y para que usted ponga un caballero de esos por encima de su mamá… ¿Por qué? porque es importante para usted, si usted lo saluda de piquito y besito en la mejilla es porque también tiene una relación. Nosotros los veíamos, él le decía papá, lo abrazaba y lo cogía como si fueran pareja. No saludo a ninguno de mis compañeros y nunca lo he hecho de besito. Acá esa cultura no se da, no me quedaría en la casa de Óscar Julián porque todo el mundo en el país sabe a qué uno va a la casa de Óscar Julián. Si Óscar Julián lo invita a su casa es porque es de su gusto y si es de su gusto va a querer tener relaciones sexuales porque hay que hablarlo abiertamente. Entonces, ¿qué hacen estos árbitros metidos allá con toda esa información previa? Y qué casualidad que todos sus árbitros que llegaban a la casa de Óscar Julián terminaban en FIFA. Algunos con nivel, en el caso de Roldán que tiene un muy buen nivel, no le voy a decir que no, pero como persona pues tiene toda esta cantidad de cosas que le hacen mal al arbitraje”, reveló Perilla.

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