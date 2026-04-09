Pese a su gol contra Real Madrid, leyenda del Liverpool festeja la venta de Luis Díaz: “Fue una decisión correcta”

Pocas voces generan tanto eco en Liverpool como la de Jamie Carragher. El ex central de los Reds volvió a comentar sobre la salida de Luis Díaz del club rumbo al Bayern Múnich. Pese a su gol contra el Real Madrid en la UEFA Champions League, la leyenda de Anfield festeja la venta del colombiano.

“Liverpool no se equivocó al vender a Díaz, pero lo echamos de menos. Era un jugador especial y rendía a un nivel magnífico, pero en el fútbol a veces llegan ofertas que no se pueden rechazar, y en aquel momento el traspaso fue muy bueno para el club”, reflexiones de Jamie Carragher para CBS. Entiende que el movimiento era obligado por la suma de 70 millones que se pusieron en la mesa.

Eso sí, Jamie Carragher no duda de que algo se perdió sin Luis Díaz. No solo duele no tener sus 5 goles y 3 asistencias en esta Champions, sino por encima de todo el hecho de no contar con todo su trabajo con balón. Ahora mismo los reds se alistan para un segundo asalto de los cuartos de la Copa de Europa donde tendrán que remontar el 2-0 contra el PSG de las últimas horas. En Múnich, por su parte, siguen los festejos alrededor del nivel de Lucho.

“Bayern sufrió una crisis tras fallar en fichar a Florian Wirtz, que fichó por el Liverpool, y por la lesión de Jamal Musiala en el Mundial de Clubes. Necesitaban un extremo y pagaron unos 70 millones de libras por Díaz, de 28 años, por lo que el traspaso fue beneficioso para el Liverpool”, más palabras de Jamie Carragher en estas horas. Desde su salida, los Reds no han podido encontrar una velocidad de crucero total. Son quintos en Premier League y a 5 unidades del Aston Villa cuando solo restan 21 puntos en juego.

Luis Díaz, vital en el triunfo de Bayern vs. Real Madrid: GETTY

Por su parte, Luis Díaz sigue en una temporada de gracia total. Tiene la Bundesliga a pocos puntos de distancia, sigue vivo en Champions como en Copa y ya ganó la Supercopa de Alemania. Sus 23 goles y 15 asistencias en 40 partidos de esta campaña lo convierten en uno de los mejores fichajes de la temporada en Europa.

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Luis Díaz lamenta no haber liquidado la serie vs. Real Madrid

“Estamos muy contentos, pero aún tenemos la sensación de que podríamos haber marcado uno o dos goles más. Jugamos un gran partido contra un rival muy difícil”, reflexiones del cafetero en ESPN Colombia. Se convirtió en el primer colombiano que gana al Real Madrid en la Champions tras marcarle. Las contras malogradas del final del choque son la espina que le queda sobre el partido de ida.

Sobre su gol en el Bernabéu, reconoce que Vincent Kompany había preparado un esquema de partido para que justamente acciones como esas terminaran en sus piernas: “Recuperamos el balón, lo movimos rápidamente y dimos un pase en profundidad. Habíamos analizado al Real Madrid y la jugada se desarrolló exactamente como la habíamos preparado”.

Datos claves

Jamie Carragher afirmó que la venta de Luis Díaz por 70 millones fue beneficiosa.

afirmó que la venta de por fue beneficiosa. El colombiano Luis Díaz suma 23 goles y 15 asistencias en la presente temporada europea.

suma y en la presente temporada europea. El Liverpool fichó a Florian Wirtz tras la salida del extremo colombiano hacia el Bayern.