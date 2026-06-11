El Trapo ni lo pensó a la hora de elegir entre estos dos grandes hitos que puede obtener un jugador de fútbol.

Hay declaraciones que marcan a fuego la historia de una institución y que quedan grabadas para siempre en los corazones de los hinchas, que siempre van a optar por sus clubes por sobre la selección.

En diálogo exclusivo con BOLAVIP, el legendario exdelantero uruguayo Washington Olivera soltó una de las confesiones más apasionantes y brutales en la historia del norte, asegurando sin titubear que hubiese cambiado la máxima gloria planetaria con la camiseta de la “Celeste” con tal de haber levantado la Copa Libertadores de América junto a sus queridos Zorros del Desierto.

El “Trapo”, quien defendió con garras y goles la época dorada de la escuadra loína a principios de la década de los 80, no anduvo con rodeos al momento de medir sus sentimientos profesionales y el lazo inquebrantable que lo une con la parcialidad de la Región de Antofagasta.

“A mí si me hubiesen dado a elegir, yo hubiese preferido ganar la Copa Libertadores con Cobreloa que haber sido campeón del mundo con Uruguay. Ese es el nivel de amor y de cariño que le tengo a la institución, a la gente de Calama y a toda la historia que construimos en el norte”, disparó de entrada la leyenda charrúa.

El Trapo Olivera figura de Cobreloa en los 80

El lamento por las finales perdidas y el orgullo minero

La brutal frase de Olivera se instala en la memoria colectiva recordando aquellas dos míticas finales continentales consecutivas que Cobreloa disputó en 1981 y 1982 ante Flamengo y Cobreloa, respectivamente, quedando a un paso de tocar el cielo con las manos. Para el exdelantero, ese plantel merecía coronarse en el continente y el dolor de no haber levantado el trofeo con los mineros supera cualquier hito deportivo individual en su carrera.

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Con este tremendo hito emocional, Washington Olivera ratifica por qué es uno de los máximos ídolos extranjeros en la trastienda de Calama, elevando la mística de los Zorros del Desierto a un plano internacional que hace inflar el pecho de orgullo a toda la parcialidad naranja que hoy sueña con regresar a los primeros planos del balompié criollo.