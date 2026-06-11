El referente de Universidad de Chile fue consultado sobre su preferencia. Se inclinó por alcanzar la gloria en representación del país.

El sueño de cada futbolista es ganar la máxima competencia a nivel de clubes y también de selecciones. Por ello, una leyenda de Universidad de Chile recibió una compleja pregunta: ¿conseguir la Copa Libertadores o el Mundial con La Roja?

Para Héctor Hoffens, no hay duda alguna. En conversación con BOLAVIP Chile, el histórico del conjunto estudiantil se inclinó por la segunda opción. La razón fue explicada con certeza.

Según detalló el legendario atacante, la posibilidad de alzar el título en representación del país se ve más lejana. En cambio, la gloria continental es una alternativa latente por más difícil que sea.

“Las dos cosas son motivantes, son maravillosas, pero me hubiese gustado más que nada una Copa Mundial. La Copa Libertadores está al alcance, es más individual, de equipo”, lanzó.

“Que Chile gane un Mundial… yo creo que no vamos a alcanzar a verlo nosotros. Para mí, sería espectacular que Chile fuera campeón a nivel mundial, también para todos los chilenos“, agregó.

Héctor Hoffens prefiere un Mundial antes que la Copa Libertadores con Universidad de Chile. (Foto: IA)

Publicidad

Universidad de Chile puede ganar la Copa Libertadores

Finalmente, Chico Hoffens ahondó en su reflexión y reiteró que el certamen a nivel de clubes no es una utopía. Tiene toda la fe del mundo en que la escuadra de sus amores puede obtenerla.

“La Copa Libertadores la puede conseguir un equipo en cualquier momento, está a la mano. Los mundiales son cada cuatro años y la competencia es muy fuerte. Sería maravilloso que Chile lo ganara“, cerró.

En resumen:

Héctor Hoffens afirmó que preferiría ganar un Mundial con Chile antes que la Copa Libertadores con Universidad de Chile .

afirmó que preferiría ganar un Mundial con Chile antes que la Copa Libertadores con . La Copa Libertadores es una meta más alcanzable según el histórico delantero chileno.

es una meta más alcanzable según el histórico delantero chileno. El referente de Universidad de Chile priorizó el trofeo máximo a nivel de selecciones.