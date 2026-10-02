Quien tuvo un breve paso al mando de La Roja le prestó ropa al cuestionado técnico nacional, que está envuelto en una nueva polémica.

Un verdadero escándalo ha sacudido a la Selección Chilena en medio de la gira por Norteamérica ante la salida del volante Marcelino Núñez, quien solicitó ser liberado por diferencias con el entrenador Nicolás Córdova.

El jugador del Ipswich Town habría tenido un fuerte desencuentro con el técnico interino, desatando un quiebre en el camarín de La Roja.

Esta situación abrió un nuevo flanco en contra del estratega de 47 años, que ha sido muy cuestionado por el manejo de su interinato.

La defensa a Nicolás Córdova

Pero en medio de todo el conflicto, un ex entrenador que también dirigió a la Selección salió en defensa de Córdova. Se trata del histórico César Vaccia, que en diálogo con BOLAVIP apuntó a la dirigencia por exponer al joven estratega.

“Esto es así, ellos expusieron a Córdova a toda esta situación. Un entrenador joven, con mucha capacidad, con mucho futuro y los dirigentes lo expusieron a todas estas situaciones que están sucediendo”, comenzó diciendo.

“Por un asunto de lealtad, un asunto de generosidad, de grandeza, de responsabilidad, o paran el asunto hasta no tener un entrenador nuevo o le dan definitivamente la confianza a este entrenador y se acabó el tema”, agregó respecto a ponerle punto final a este tema.

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“Es que no hacemos las cosas bien, no las pensamos. Al final vemos una solución ahí por mientras, ahorramos unos pesos y al final endosa una tremenda responsabilidad a Córdova, y en definitivamente todo lo que ha pasado”, completó.

César Vaccia dirigió un partido de La Roja de forma interina en 2002.

Pero el bicampeón con Universidad de Chile no solo criticó a los dirigentes, pues también apuntó apuntó a los futbolistas por el poco compromiso con el proceso.

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“Aquí también están los jugadores de por medio, están las decisiones dirigenciales, todos los actores tienen algo que ver en esto. Al final le echan la gente al entrenador y obviamente que los dirigentes pasan sin problema”, concluyó.

Cabe recordar que Vaccia dirigió a La Roja de forma interina en 2002 luego de no haber clasificado al Mundial de Corea-Japón. Luego trabajó en las selecciones menores entre 2003 y 2011.