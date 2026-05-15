Con una gran sorpresa: El once de Cobreloa para enfrentar a Copiapó en Primera B

César Bravo definió el once titular para el choque entre Cobreloa y Deportes Copiapó. Los loínos necesitan recuperar el liderato tras la goleada sufrida en Valparaíso.

Cobreloa enfrentará una fecha clave este fin de semana en Primera B cuando reciba en el Estadio Zorros del Desierto a Deportes Copiapó con la obligación de sumar de tres y lavar las heridas tras el duro 5-1 que sufrió el pasado sábado ante Santiago Wanderers en Valparaíso.

El conjunto loíno perdió la cima de la Liga de Ascenso tras la caída ante los ‘Caturros’ y el triunfo de Deportes Puerto Montt, por lo que el técnico César Bravo ya tiene en mente la formación titular para medirse frente al ‘León de Atacama’ que viene en alza tras dos triunfos consecutivos.

Durante la semana, los naranjas recuperaron a los lesionados David Tapia y Álvaro Delgado por lo que se espera que ambos sean de la partida este sábado ante el elenco copiapino.

Pero la gran sorpresa en la formación titular será el regreso de Hugo Araya en el arco, en desmedro del cuestionado Diego Tapia, apuntado por la goleada sufrida ante Wanderers.

De esta forma, y según pudo averiguar Bolavip Chile, este sería el once que presentaría César Bravo ante Deportes Copiapó en Calama: Hugo Araya en el arco; David Tapia, Rodolfo González, Bastián San Juan y Lucas Conejo en defensa; Cristián Muga, Tomás Aránguiz y Jean Paul Gatica (o Facundo Velazco) en mediocampo; para dejar en ofensiva a Álvaro Delgado, Gustavo Gotti y Cristián Insaurralde.

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Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs. Deportes Copiapó

Cobreloa y Deportes Copiapó se enfrentarán este sábado 16 de mayo desde las 15:00 horas en el estadio Zorros del Desierto con el arbitraje de Rodrigo Rivera.

Dónde ver Cobreloa vs. Deportes Copiapó

El choque entre loínos y copiapinos será transmitido en TV por la señal de TNT Sports Premium mientras que en streaming irá por HBO Max.

Tabla de posiciones de Primera B

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Puerto Montt 11 7 1 3 15 8 7 22 2 Cobreloa 11 6 3 2 21 13 8 21 3 San Marcos 11 5 6 0 16 8 8 21 4 Antofagasta 11 6 2 3 20 13 7 20 5 Santiago Wanderers 11 5 4 2 22 15 7 19 6 Recoleta 11 6 1 4 19 18 1 19 7 U. Española 11 5 2 4 14 11 3 17 8 Magallanes 11 4 3 4 16 17 -1 15 9 Copiapó 11 4 3 4 15 17 -2 15 10 Temuco 11 3 5 3 17 15 2 14 11 San Luis 11 3 4 4 17 19 -2 13 12 Iquique 11 2 5 4 13 15 -2 11 13 Curicó Unido 11 2 5 4 13 20 -7 11 14 Unión San Felipe 11 2 3 6 8 19 -11 9 15 Santa Cruz 11 1 4 6 14 21 -7 7 16 Rangers 11 0 3 8 10 21 -11 3