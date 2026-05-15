¿Vuelve a Cobreloa? En Universidad de Concepción aclaran el futuro de Patricio Romero

El presidente de Universidad de Concepción reconoció que no pondrán trabas ante una posible salida de Patricio Romero.

El lateral Patricio Romero llegó a Universidad de Concepción con la intención de sumar minutos y consolidarse como una alternativa importante en el Campanil durante la temporada 2026.

Sin embargo, el seleccionado chileno Sub 20 no ha logrado tener la continuidad esperada en el cuadro penquista, situación que comenzó a instalar dudas sobre su permanencia en el club de cara al segundo semestre del año.

A medida que avanza la Liga de Primera 2026, el nombre del oriundo de Calama vuelve a aparecer en el radar de Cobreloa, elenco que sigue atento a la situación de uno de los futbolistas con mayor proyección surgidos desde sus divisiones menores.

Patricio Romero podría volver a Cobreloa

En conversación con Sabes Deportes, Agustín Lorenzetti, presidente de los Foreros, se refirió al presente de Romero y no descartó que pueda regresar al club de la Región de Antofagasta antes del término de la temporada.

“Todavía él está en el equipo, pero tampoco le vamos a negar la vuelta. Es un jugador que tiene que desarrollarse por el fútbol chileno, no se olviden que fue parte de la Selección Chilena Sub 20”, señaló.

Patricio Romero ha disputado dos encuentros contando Liga de Primera y Copa de la Liga | FOTO: Andres Pina/Photosport

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Además, el mandamás del cuadro de la Región del Biobío reconoció que el jugador no ha logrado consolidarse. “Acá no se la ha dado”, comentó.

Finalmente, Lorenzetti aclaró las condiciones del vínculo entre ambas instituciones. “Es un préstamo con opción de compra”, cerró.

En resumen…

Agustín Lorenzetti, presidente de Universidad de Concepción, admitió que Patricio Romero podría volver a Cobreloa antes del término de la temporada, considerando la falta de continuidad que ha tenido el lateral en el cuadro penquista.