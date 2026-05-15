Los tres puestos que busca reforzar Cobreloa en el mercado de segundo semestre del 2026.

Cobreloa sigue firme en lo que es la lucha por el ascenso a la primera división, en donde los ‘Loínos’ hoy se encuentran en la parte alta de la tabla de posiciones con el sueño de en esta temporada hacer realidad su vuelta a la división de honor.

Por esto, desde el conjunto de Calama saben que la ventana de transferencias de mitad de año será clave para los dirigidos por César Bravo, en la que deberán reforzarse de buena forma para poder nutrir su plantel.

Si bien el mercado aún no comienza, desde la tienda ‘Loína’ ya tienen claro los puestos que desean reforzar para la segunda parte del año, en la que apuntan a zonas claves del campo de juego.

En las últimas horas, el periodista Pedro Marín informó en su cuenta de ‘X’ de los tres puestos que Cobreloa buscará reforzar en el mercado: un lateral polifuncional, un mediocampista de corte y un centrodelantero.

Bravo ya tiene listo sus puestos a reforzar | Foto: Photosport

Estos tres nombres que buscará Cobreloa deberán ser chilenos, ya que tiene todos los cupos de extranjeros ocupados, lo que le hace imposible sumar a otro más.

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De esta manera, las próximas semanas podrán ser importantes en el conjunto ‘Loíno’, en donde la dirigencia ya empezará a moverse para buscar a la brevedad a sus nuevos fichajes para la segunda parte del 2026.

Tres serán las incorporaciones que llegaran a Cobreloa a mitad de año . Los puestos son un lateral polifuncional , un mediocampista de corte y un centrodelantero todos tiene que ser chileno ya que los cupos extranjeros los tiene ya tomado la entidad minera — PEDRO MARIN NAVARRO (@MARINNSTER) May 14, 2026

En Síntesis

Cobreloa , dirigido por César Bravo , busca el ascenso a la división de honor este 2026.

, dirigido por , busca el ascenso a la división de honor este 2026. El periodista Pedro Marín informó que el club busca un lateral, un mediocampista y un centrodelantero.

informó que el club busca un lateral, un mediocampista y un centrodelantero. Los tres refuerzos deben ser chilenos por tener todos los cupos de extranjeros ocupados.