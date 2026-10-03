Mario Salas detecta la gran falencia de Cobreloa antes de visitar a Temuco: “Siempre ha sido un tema”

El entrenador de Cobreloa aseguró que uno de los grandes problemas del plantel loíno está en la imprecisión: "Hemos trabajado en eso".

Este sábado la Primera B vivirá otra fecha clave en su recta final. Uno de los partidos más atractivos de la jornada será el choque entre Deportes Temuco y el líder Cobreloa en el estadio Germán Becker por la pendiente Fecha 16.

A cinco jornadas del final, los loínos buscarán mantener la cima tras vencer a Santiago Wanderers el pasado fin de semana, aunque los ojos estarán puestos en el regreso de Mario Salas a la región de la Araucanía: el técnico se verá las caras frente al último club que dirigió antes de llegar a Calama.

En la previa, el Comandante calificó el duelo como trascendente y apuntó que la clave estará en la concentración de sus dirigidos. “Es un partido muy importante para nosotros y de alguna forma necesita que estemos con nuestros niveles de atención muy altos. Y seguir tomando el partido con la concentración, con la responsabilidad y con el profesionalismo que yo he visto que los muchachos lo han tomado mientras yo he estado acá”, señaló el DT naranja.

La gran falencia de Cobreloa, según Mario Salas

En esa línea, aseguró que la gran falencia de sus pupilos está en la imprecisión. “La imprecisión siempre ha sido un tema importante y que va muy de la mano con el concepto de la toma de decisiones de cada uno de los jugadores. Creo que hemos trabajado en eso durante la semana, de qué forma podemos mejorar esa eficacia tiene que ver con mejorar esa toma de decisiones al final”, detalló en conferencia de prensa.

Por eso mismo, uno de los objetivos para el DT es lograr una identidad en Calama: “Pretendemos darle una cara a Cobreloa. Y esa cara es que sea el equipo que demostró ser el fin de semana pasado en todos lados. Queremos que Cobreloa sea un solo equipo en todos lados. Y eso significa que respete su esencia de ser el equipo grande que es”, apuntó.

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Finalmente, el Comandante tuvo palabras para su ex club: “Temuco es un equipo que viene en alza, en una cancha que hace prevalecer su condición local, su protagonismo y con un entrenador que conoce muy bien a Cobreloa y que tiene muchos pergaminos. Así que creo que toda esa unión de cosas hace que el partido sea considerado como un partido importante, trascendente para nosotros”, cerró.