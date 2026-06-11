Mercado de Fichajes 2026: Cobreloa apunta a ex goleador de Colo Colo para el segundo semestre

Cobreloa ya pone los ojos en el mercado de pases y busca reforzarse con este ex Colo Colo

Cobreloa hoy en día goza de un gran presente dentro de la Liga de Ascenso, en donde los ‘Loínos’ son líderes del torneo y mantienen firme su ilusión de poder conseguir su retorno a la primera división.

Por esto los dirigidos por César Bravo ya empiezan a ver lo que será la segunda parte del año, en la que esperan mantenerse firmes en la cima y lograr su retorno a la división de honor.

Ante este escenario, para los ‘Loínos’ será fundamental poder reforzar su plantel de cara al segundo semestre, en donde en las últimas horas un importante nombre ha tomado fuerza para llegar al conjunto naranja.

Se trata del delantero nacional, Felipe Flores, quien acaba de quedar sin club tras sellar su salida de San Luis de Quillota y es un nombre que seduce a la tienda ‘Loína’.

Flores es opción en Colo Colo | Foto: Photosport

Esta información fue entregada por el medio ‘PrimeraBChile’, la que indicó que en Cobreloa estarían siguiendo muy atento lo que es la situación del ex Colo Colo como una variante para Gustavo Gotti.

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Cobreloa no correría solo por Flores

El conjunto ‘Loíno’ no corre solo en esta carrera por el fichaje de Felipe Flores, ya que otro equipo de la Liga de Ascenso como lo es Deportes Recoleta, también está interesado en el atacante.

Ante este interés, las próximas semanas podrían ser claves para poder conocer que será del futuro de Felipe Flores, en donde Cobreloa y Deportes Recoleta se disputan de momento, el fichaje del atacante de 39 años.

En Síntesis

El delantero Felipe Flores es opción para reforzar a Cobreloa en el segundo semestre.

es opción para reforzar a Cobreloa en el segundo semestre. El DT César Bravo lidera con Cobreloa el torneo de la Liga de Ascenso.

lidera con Cobreloa el torneo de la Liga de Ascenso. El club Deportes Recoleta también compite por el fichaje del atacante de 39 años.